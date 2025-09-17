Αγρίνιο: Ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Ενημερωτική εκδήλωση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Το Τμήμα Υποστήριξης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η νόσος Alzheimer στην Ελλάδα σήμερα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 18:30 έως τις 19:45, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην Τράπεζα της Ελλάδας) του Δήμου Αγρινίου. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

18:30 – 18:45

Χαιρετισμοί από:

o Δήμαρχο Αγρινίου, κ. Γεώργιο Παπαναστασίου

o Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, κα. Γεωργία Μπόκα

o Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, κ. Γεώργιο Αγραφιώτη

18:45 – 19:30

Ομιλία με θέμα: «Η νόσος Alzheimer στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλήτρια: Δρ. Παρασκευή Σακκά

19:30 – 19:45

Συζήτηση – Απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλη την τοπική κοινωνία και έχει ως σκοπό την έγκυρη ενημέρωση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη νόσο Alzheimer. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δείτε την πρόσκληση: