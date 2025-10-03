Αγρίνιο: Ενημερωτική δράση από το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κεντρική πλατεία στο Αγρίνιο διοργανώνει το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αγρινίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Η ανακοίνωση:

To Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αγρινίου του Ε.Ο.Π.Α.Ε διοργανώνουν δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας που λειτουργούν αμφίδρομα με την εμφάνιση ή/και εγκαθίδρυση εξαρτητικών συμπεριφορών και διαταραχής χρήσης ουσιών και η ανάδειξη των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δομές του Οργανισμού για την υποστήριξη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη του πληθυσμού-στόχου.

Τα στελέχη του Πολυδύναμου Κέντρου θα βρίσκονται στο χώρο για να συζητήσουν με το κοινό, να προσφέρουν προωθητικό υλικό και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης και εξαρτητικών συμπεριφορών.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αγρινίου έχει ως σκοπό την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη θεραπευτική υποστήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης και εξαρτητικής συμπεριφοράς. Απευθύνεται σε εξαρτημένους/ες ή/και περιστασιακούς/ες χρήστες/στριες από νόμιμες ή παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς και από άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές όπως τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο κ.ά. Αποτελεί δομή εξωτερικής παρακολούθησης, όπου οι ωφελούμενοι δύνανται να παραπεμφθούν σε πιο εξειδικευμένες δομές αντιμετώπισης εξαρτήσεων και θεραπείας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ο Ε.Ο.Π.Α.Ε. ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 5129/2024, αποτελεί τον μοναδικό δημόσιο εγκεκριμένο οργανισμό πρόληψης, μείωσης της βλάβης, θεραπείας, απεξάρτησης και επανένταξης υπό την έννοια του άρθρου 51 του ν.4139/2013 και εγκεκριμένο φορέα για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Εξαρτήσεων. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχει δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες σε όλο τον πληθυσμό στόχο, χωρίς εξαιρέσεις. …η ψυχική υγεία αφορά όλους μας και η ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για μια κοινωνία με περισσότερη κατανόηση, αποδοχή και αλληλεγγύη…

Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Αγρινίου

Διεύθυνση: Ανδρέα Ίσκου 38Α, Αγρίνιο ΤΚ 30133

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26410 54193

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη ,Παρασκευή 08:00-16:00

Τετάρτη 08:00-19:00

Email: pk_agrinio@eopae.gr