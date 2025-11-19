Αγρίνιο: Ένας χρόνος χωρίς τον Άκη και την Χαριτίνη – Παρόντος του Μητροπολίτη Δαμασκηνού το ετήσιο μνημόσυνο

Στη Λεύκα Αγρινίου, παρόντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνού, θα τελεσθεί το ετήσιο μνημόσυνο των αδικοχαμένων αδερφών Άκη και Χαριτίνης, έναν χρόνο μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Μεγάλη Χώρα .
Ένας χρόνος πέρασε από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Χώρα και στοίχισε τη ζωή σε δύο αδέρφια την Χαριτίνη και τον Άκη Καραχρήστο.
Όπως έκανε γνωστό η μητέρα των δύο άτυχων παιδιών, Ιωάννα, το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Άξιον Εστί στη Λεύκα Αγρινίου, παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνού, όπως ενημέρωσε η μητέρα τους, Ιωάννα.