Αγρίνιο: Έναρξη των δραστηριοτήτων της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία»

Με σκοπό την αντιμετώπιση των συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν τη γυναίκα, την ενδυνάμωση του ρόλου της στο πνευματικό και προνοιακό έργο της Εκκλησίας, την ανάπτυξη νέων μορφών εθελοντικής δράσης και την πνευματική, ψυχική και κοινωνική στήριξη και προστασία της γυναίκας και της οικογένειας λειτουργεί στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας η Διακονία Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία».

Η πρώτη συνάντηση για το νέο εκκλησιαστικό έτος θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00’ μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου.

Θα τελεσθεί η ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη των δραστηριοτήτων του νέου εκκλησιαστικού έτους και θα ακολουθήσει ομιλία από τον Πρωτοπρ. Δημήτριο Πατσιαλό, Πρόεδρο της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Εκκλησιαστικό ήθος και Εθελοντισμός».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ανάγνωση του Απολογισμού του έργου της Διακονίας του παρελθόντος έτους 2024-2025, από την Θεολόγο Εκπαιδευτικό και Μέλος της Επιτροπής κα Θεοδώρα Τσίγκα.

Προσκαλούνται όλα τα μέλη και όλοι όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών και να στηρίξουν το έργο της.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών δραστηριοτήτων είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ 2025 – 2026

12 Νοεμβρίου 2025 : Ἡμέρα Τετάρτη, ὥρα 6 μ.μ.

Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν Συνάξεων.

Ὁμιλητής ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Πατσιαλός, Πρόεδρος τῆς Διακονίας μέ θέμα: «Ἐκκλησιαστικό ἦθος καί Ἐθελοντισμός».

Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς Διακονίας 2024-2025 ἀπό τήν θεολόγο καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς κα Θεοδώρα Τσίγκα.

10 Δεκεμβρίου 2025: Ἡμέρα Τετάρτη, ὥρα 6 μ.μ.

Ὁμιλήτρια ἡ κα Ἀλεξάνδρα Μεγαλομμάτη, παιδίατρος, παιδονευρολόγος.

Θέμα: «Ἡ επίδραση τῆς Ὀθόνης στήν ὐγεία τῶν παιδιῶν».

20 Ἰανουαρίου 2026 : ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Ἡμέρα Τρίτη, ὥρα 7.30 μ.μ.

Πανηγυτικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνοῦ.

Στή συνέχεια, Ἱερᾶ Ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου ἕως τις 12.30 π.μ.

21 Ἰανουαρίου 2026: Ἡμέρα Τετάρτη πρωΐ.

Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου.

Τετάρτη ἀπόγευμα, ὥρα 6 μ.μ.

Κοπή Βασιλόπιττας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό.

Ὁμιλητής ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος Γκουρβέλος μέ θέμα: «Τό δῶρο τοῦ χρόνου καί ἡ ἀξιοποίησή του στή ζωή μας.

18 Φεβρουαρίου 2026: Ἡμέρα Τετάρτη, ὥρα 6 μ.μ.

Ὁμιλητής ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Ζήσης μέ θέμα: «Ἡ προσφορά στόν ἀδύναμο ἀδελφό ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ».

18 Μαρτίου 2026: Ἠμέρα Τετάρτη, ὥρα 6 μ.μ.

Ὁμιλήτρια: Ἡ φιλόλογος κα Ἀγλαΐα Σύρρου – Κοκκότου μέ θέμα: «Διάκριση, ἡ βασίλισσα τῶν Ἀρετῶν».

16 Μαΐου 2026: Ἡμέρα Σάββατο πρωΐ.

Ἡμερήσια Ἐκδρομή στήν «Ἁγία Σοφία τήν ἐν Κλεισούρα ἀσκήσασα» Καστοριάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Παναγία ἡ Παραμυθία»

Αἴθουσα Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου, Δ. Μακρῆ 34.

Τηλ. 6978110556 κα Βάσω Σαλταούρα

Ὦρες λειτουργίας: Δευτέρα καί Παρασκευή, πρωΐ: 10 ἕως12 π.μ.

Τετάρτη καί Σάββατο ἀπόγευμα: ἰδιαίτερες συναντήσεις Συμβουλευτικῆς γιὰ στήριξη.