Αγρίνιο: Ένα σπουδαίο έργο επέστρεψε στη Δημοτική Πινακοθήκη

Ένα σπουδαίο έργο επέστρεψε στη Δημοτική Πινακοθήκη στο Αγρίνιο, όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.

Ξανά τη θέση του θα βρει στη Δημοτική Πινακοθήκη του Αγρινίου ο πίνακας «Αγόρι στην παραλία» του Θ.Τριανταφυλλίδη.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Αγρινίου αναφέρει:

«Ένα σπουδαίο έργο επέστρεψε στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου.

Ο πίνακας «Αγόρι στην παραλία» του Θ. Τριανταφυλλίδη, μετά από τις εργασίες συντήρησης στη Βουλή των Ελλήνων, «αναγεννημένος» βρίσκει ξανά τη θέση του στην Πινακοθήκη μας.

Θερμές ευχαριστίες στον δρ. Θοδωρή Κουτσογιάννη, Έφορο της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής, και στην κα. Χριστίνα Καραδήμα, συντηρήτρια φορητών έργων, για την ευαισθησία, τη φροντίδα και την αφιλοκερδή προσφορά τους.

Κάθε έργο τέχνης κουβαλά μέσα του τη δύναμη της αναγέννησης και μας θυμίζει ότι τίποτα πολύτιμο δεν χάνεται οριστικά.

Κάντε μια στάση στη Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου – αφήστε την τέχνη να ανανεώσει τη ματιά και την ψυχή σας».