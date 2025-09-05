Αγρίνιο: Εμείς φταίμε που γίνεται είδηση ότι «έβρεξε»

Εμείς φταίμε που γίνεται είδηση ότι «έβρεξε» στο Αγρίνιο. Η ξηρασία πλήττει τον Αχελώο και άλλες πηγές νερού, ενώ τα τρύπια δίκτυα με απώλειες έως 50% επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Χθες το απόγευμα έβρεξε στο Αγρίνιο. Και σε καιρούς παρατεταμένης ανομβρίας και με τον κίνδυνο της λειψυδρίας ολοένα να αυξάνεται η βροχή τείνει να γίνει είδηση. Είδηση παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια κανονική και μάλλον ήπια βροχή.

Το ζήτημα όμως είναι αυτή την περίοδο πληθαίνουν οι εικόνες από διάφορα σημείαυδάτινων πηγών και ταμιευτήρων που δείχνουν το αποτύπωμα της παρατεταμένης ανομβρίας. Τα πρωτεία βέβαια έχει η λίμνη του Μόρνου μιας και υδροδοτεί την Αθήνα.

Όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συναντήσει κανείς πολλές εικόνες από λίμνες και ποτάμια που δείχνουν την έκταση του προβλήματος. Σαν και αυτές από την περιοχή των Αγράφων κοντά στο σημείο που ο Αχελώος συναντά έναν από τους παραποτάμους του τον Γρανιτσιώτη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ξηρασία δεν είναι το μόνο πρόβλημα… Η παρουσία και η λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δη μικρών υδροηλεκτρικών στις κοίτες των ποταμών ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, επηρεάζοντας τη φυσική ροή των υδάτων και την ανανέωση των οικοσυστημάτων.

Λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικότερα από εκεί που είναι τραβηγμένες αυτές οι φωτογραφίες, πρόσφατες δόθηκε η έγκριση για να προχωρήσει ένα ακόμη υδροηλεκτρικό στην κοίτη του Αχελώου (και αυτό από την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»), που θα έρθει να προστεθεί στο υφιστάμενο υδροηλεκτρικό έργο στο Αυλάκι, στην περιοχή κοντά στο «τριεθνές» Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Άρτας.

Το χειρότερο όλων όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι μέχρι τώρα ελάχιστα έργα γίνονται για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων. Σχεδόν σε κάθε περιοχή της χώρας υπάρχουν δίκτυα που εμφανίζουν απώλειες της τάξης ακόμη και του 50%. Προσπαθούμε δηλαδή να μεταφέρουμε νερό με το… σουρωτήρι… Για να μην τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή που όντως υπάρχει, πρέπει να φτιάξουμε δίκτυα, γιατί μόνο έτσι και ακόμη και οι περίοδοι της παρατεταμένης ανομβρίας δεν θα μας τρομάζουν.

Εφημερίδα «Συνείδηση»