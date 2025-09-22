Αγρίνιο: Ελεύθερος με όρους ο 44χρονος που κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού της εν διαστάσει συζύγου του

Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος που τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγός του για απόπειρα βιασμού στο Αγρίνιο.

Το πρωί της Δευτέρας (22.9.25) ο άνδρας που είχε συλληφθεί την περασαμένη Παρασκευή οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Αγρινίου όπου απολογήθηκε. Εν τέλει, δεν κρίθηκε προφυλακιστέος και αφέθηκε ελεύθερος με περιριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι η δκογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του εκτός από την απόπειρα βιασμού περιλάμβανε κι άλλες κατηγορίες: προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.