Αγρίνιο - «Εκτόξευση» πυροσβεστικής φιάλης: Δεν ήξερε από του... ήρθε οδηγός φορτηγού στην Εθνική!

Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα (29.7.25) στο Αγρίνιο όταν πυροσβεστική φιάλη... εκτοξεύτηκε από οικόπεδο στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων και έπεσε πάνω σε διερχόμενο φορτηγό.

Τι είχε προηγηθεί; Ένας 50χρονος εκτελούσε εργασίες διαχωρισμού στο μηχανισμό πυροσβεστικής φιάλης και η εξέλιξη ήταν απρόσμενη. Η φιάλη απογειώθηκε και έπεσε στο φορτηγό το οποίο βρισκόταν εν κινήσει. Το ευτύχημα είναι ότι σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Είναι πάντως να αναρωτιέται κανείς τι θα συνέβαινε αν από το σημείο διέρχονταν δικυκλιστής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντος αφορά παράβαση του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

*Φωτογραφία αρχείου