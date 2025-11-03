Αγρίνιο: Έκθεση για την Πολεμική Αεροπορία στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου

Έκθεση αφιερωμένη στον εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας διοργανώνεται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 έως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται ζωγραφιές των μαθητών του σχολείου με θέμα την Αεροπορία, φωτογραφίες και συναρμολογούμενα μοντέλα αεροσκαφών της ΠΑ, στολές και ατομικός εξοπλισμός Χειριστών και Μηχανικών.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη για τμήματα μαθητών άλλων Σχολείων την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Σχολείου στο τηλέφωνο 26410-

22037.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το ευρύ κοινό από τις 10.00’ έως τις 17.00’.

«Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας σας περιμένουμε με χαρά να τιμήσουμε μαζί το έργο και την προφορά των στελεχών της Πολεμικής μας Αεροπορίας!», τονίζεται σε ανακοίνωση του σχολείου.