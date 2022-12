Αγρίνιο: Έκθεση με έργα της Μαριτάσας Τσιμπλάκη στην “Ταξιδεύουσα”

Την εικαστική έκθεση της Μαριτάσας Τσιμπλάκη με τίτλο «Αιέν ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας» θα φιλοξενήσει την περίοδο των Χριστουγέννων η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ταξιδεύουσα» στο Αγρίνιο.

Η σκοτεινή ύλη, η σκοτεινή ενέργεια, αυτό που φαίνεται, αλλά κυρίως αυτό που υπονοείται, ήταν τα πεδία που ήθελα να προσεγγίσω αρχικά. Ορμώμενη από την έλξη που μου ασκούσε η σύγχρονη φυσική η οποία αγγίζει φιλοσοφικά και θεολογικά πεδία και με όχημα υλικά με δομικές και λατρευτικές αναφορές, προχώρησα στην υλοποίηση του ανεικονικού. Σε χρόνο μεταγενέστερο το δέος έδωσε τη θέση του στην ποίηση. Αναδύθηκε η ανάγκη να εικονίσω το θαύμα που μας περιβάλλει, αυτό που μπορούμε να νοιώσουμε με τις αισθήσεις μας κι ενεργοποιεί τον πυρήνα μας.

Αν και με αντίστροφη πορεία, στέκομαι με θαυμασμό και ταυτίζομαι με τον στίχο του ποιητή ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 16 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 5 Ιανουαρίου 2023, με ώρες λειτουργίας:

Βιογραφικό

Η Μαριτάσα Τσιμπλάκη μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει δίπλωμα συντήρησης έργων αγιογραφίας και φωτογραφίας από εκπαιδευτήρια “Πετρά”. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Φλώρινας (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κόσμημα, σκηνογραφία, αγιογραφία, φρέσκο, ψηφιδωτό, εγκαυστική). Έχει συμμετοχή σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Σημαντικότερες είναι:

2015 και 2016 Art Athina με Εν Φλώ

2016 Διεθνές Διεπιστημονικό Καλλιτεχνικό Συμπόσιο, Ρέθυμνο

2017 Platform Project με Εν Φλώ

2016-2017 Αρχ. Μουσείο Πέλλας

2016-2017 Αρχ. Μουσείο Φλώρινας

2018 4×4 Depot art gallery

2018 Art Thessaloniki με γκαλερί Chalkos

2019 Platform Project με Εν Φλώ

2019 Ελληνική Κοινότητα – Παρίσι

2019 “Υφαίνοντας το μέλλον” Artshot – Sophia Gaitani

2019 Art Athina με γκαλερί ArtΠρίσμα

2019 “Σπίτια από θαλασσινό νερό” αίθουσα τέχνης Γ&Ε Βάτη, Σύρος

2019 Art Thessaloniki με γκαλερί Artshot – Sophia Gaitani

2019 Α’ ατομική έκθεση “Cosmos 10-43” Artshot – Sophia Gaitani

2020 “Generations 1960-2019” ΔΙΠΟΛΑ Δημ. Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

2020 “La politica della Grecia” – ArtΠρίσμα

2020 “Σήμερα στο 251ΓΝΑ” 251ΓΝΣ

2020 “Μαύρο” – ArtΠρίσμα

2020 “Αμοργός” – ArtΠρίσμα

2020 “Υδάτινος Χώρος” Δημ. Πινακοθήκη Μαλεβιζίου

2021 ‘’Ιδέ ο άνθρωπος’’ ArtΠρίσμα

2021 ‘’Τα απρεπή’’ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ηρακλείου

2021 «Με θέα Ελλάδα» Artshot

2021 ΚΡΥΠΤΟΝ – ΔΙΠΟΛΑ Πινακ. Δ. Μυταρά Χαλκίδα

2021 ΓΑΚ-ΑRT Eλληνοαμερικάνικη Ένωση

2021 Art Athina – ArtΠρίσμα

2021 Art Thessaloniki – Artshot

2021 Sissi’s Art Room Opening

2021 Tatoi Club by Sissi’s Art Room

2022 9 Years back to the future – Artshot

2022 ‘’Στον ιστό της Πηνελόπης’’ , ΔΙΠΟΛΑ, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

2022 Element blue – Sissi’s Art Room

2022 Art your pet – Sianti Gallery-Εικαστικός κύκλος

2022 Deux ex machina – gr.collectors ΞΕΝΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

2022 Wedo – Platforms Project

2022 ΔΙΠΟΛΑ – Platforms project

2022 Art Thessaloniki – Artshot

2022 Cinefil – ArtΠρίσμα

2022 B’ ατομική έκθεση ‘’ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ,Ο ΜΕΓΑΣ’’ – γκαλερί Ταξιδεύουσα

Η δουλειά της βρίσκεται σε ιδιωτικές συλλογές και στην Πινακοθήκη Μοσχανδρέου. Έχει ασχοληθεί επίσης με εικονογραφήσεις βιβλίων Εκδόσεις ΘΥΡΑ.

Καθημερινά: 10:30-13:30 και 18:00-21:00, Σάββατο: 11:00-14:00

Αγρίνιο: Πανηγυρικός Εσπερινός την παραμονή των Χριστουγέννων παρουσία όλων των κληρικών της πόλης