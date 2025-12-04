Αγρίνιο: Εκλογές για το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Αιτωλοακαρνανίας

Εκλογές θα διεξαχθούν στο Αγρίνιο για το Σωματείο Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αιτωλοακαρνανίας, στις 6 Δεκέμβρη, στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ! ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ!

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 11:00πμ ΕΩΣ 6:00μμ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (έναντι Δημοτικού πάρκου)

Οι καθηγητές στην Ιδιωτική Εκπαίδευση διδάσκουμε με μεράκι και υπευθυνότητα, όμως παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς επισφάλειας, χαμηλών μισθών και εντατικοποίησης από την μετατροπή της εκπαίδευσης σε ράλι εξετάσεων σε κάθε βαθμίδα.

Την ίδια ώρα που το δημόσιο σχολείο στενάζει από ελλείψεις, το κράτος μας κρατά μακριά από αυτό, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, κέντρων ξένων γλωσσών και κέντρων μελέτης απομυζούν τις γνώσεις και την εμπειρία μας, που με τόσο κόπο έχουμε αποκτήσει, προσφέροντας όμως τα ελάχιστα.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ

Οι ιδιοκτήτες καλλιεργούν την ανασφάλεια στην εργασία μας με αξιολογήσεις αμφίβολων κριτηρίων, με καλυμμένες απολύσεις πίσω από τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα τη θερινή ανεργία, χωρίς καμία υποχρέωση επαναπρόσληψης κάθε Σεπτέμβρη. Η αυθαιρεσία κυριαρχεί στον κλάδο με μεγάλο ποσοστό συναδέλφων να δουλεύουν δεκάδες αδήλωτες ώρες, με τη μη καταβολή δώρων και επιδομάτων και με εργασία ακόμη και στις αργίες.

Οι 9μηνες συμβάσεις που υπογράφουμε μας στερούν τη δυνατότητα 12 ή 14 μισθών και το καλοκαίρι βασιζόμαστε στο ταμείο ανεργίας. Επιπλέον, οι προσαυξήσεις λόγω τριετίας για εμάς κατοχυρώνονται κάθε 4 έτη και αυτό εφόσον είμαστε δηλωμένοι σωστά. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε πως ύστερα από το ξεπάγωμα των τριετιών το 2024, κάθε αναδρομική ισχύς τους ακυρώθηκε.

Όλα αυτά όταν η ακρίβεια και η εμπορευματοποίηση των πάντων, κατατρώνε το εισόδημά μας! Η σύνταξη μοιάζει με ανέφικτο όνειρο, αφού δεν λαμβάνουμε όλα τα ένσημα που θα έπρεπε. Παρά το γεγονός πως το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο του εκπαιδευτικού σε φροντιστήρια είναι 21 ώρες, δεν υπάρχουν νομοθετημένες υπερωρίες. Αν συμπληρώνουμε πλήρες ωράριο σε διαφορετικά φροντιστήρια, δεν λαμβάνουμε πάντα τα 25 ένσημα το μήνα που χρειαζόμαστε. Οι ιδιοκτήτες δεν αναγνωρίζουν καν ως εργάσιμο χρόνο τη συγγραφή σημειώσεων και διαγωνισμάτων, την επιτήρηση, τα meetings και τις ενημερώσεις γονέων. Η καταστρατήγηση της 45λεπτης διδακτικής ώρας και η αδήλωτη εργασία συρρικνώνουν περαιτέρω την ασφάλιση που λαμβάνουμε.

Το κατώτατο ωρομίσθιο των 8,9€ καθαρά είναι κατώτερο των περιστάσεων. Σε μια δουλειά που από τη φύση της δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 με 6 ώρες την ημέρα, καταλήγουμε να δουλεύουμε πολύ περισσότερες, σε εντατικά συμπυκνωμένα προγράμματα χωρίς διαλείμματα, με σπαστά ωράρια από το πρωί έως το απόγευμα και με 6ήμερη εργασία για να συμπληρώσουμε ένα ικανό εισόδημα για τις υποχρεώσεις μας.

Το νομικό πλαίσιο εργασίας για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και η γενική εργατική νομοθεσία κάθε χρόνο γίνονται χειρότερα. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα η συμφωνία – μνημόνιο που υπέγραψαν για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) κυβέρνηση, εργοδότες και η εργοδοτική ηγεσία της ΓΣΕΕ (με βάση την αντεργατική ευρωπαϊκή οδηγία 2022/2041), επιδιώκοντας να ενσωματώσουν και να ενισχύσουν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο των τελευταίων 15 ετών μέσα και στις κλαδικές ΣΣΕ. Με την υποκρισία της κυβέρνηση του 13ωρου, να χτυπάει κόκκινο ότι θέλει να διευκολύνει την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους.

Δεν το βάζουμε κάτω, πρέπει να παλέψουμε για σύγχρονα δικαιώματα με κατοχύρωση τους σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας! Το παράδειγμα χιλιάδων εργαζομένων σε σειρά κλάδων και χώρων δουλειάς, που έκατσαν την εργοδοσία στο τραπέζι και υπέγραψαν ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση-επέκταση δικαιωμάτων, μας δείχνουν το δρόμο!

Παλεύουμε για σύμβαση που:

θα οριοθετεί σαφώς τον χρόνο εργασίας και την αμοιβή μας.

θα αναγνωρίζει κατώτατο ωρομίσθιο στα 13,36€ μικτά

θα προβλέπει επιδόματα ειδίκευσης (ΜΔΕ, PhD, σεμιναρίων)

θα ορίζει εκ νέου τις αργίες και τις περιόδους διακοπών που έχουν συρρικνωθεί

θα αναγνωρίζει τις τριετίες μας στη βάση των 9μηνων συμβάσεων.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

«ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ»

Το Σωματείο διενεργεί εκλογές σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, με τις καμπάνες του πολέμου να χτυπούν σε όλο και περισσότερα μέτωπα, με τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού να μας έχει συγκλονίσει όλους μας και κανείς να μην πείθεται πως οι προσωρινές και εύθραυστες εκεχειρίες πρόκειται να προσφέρουν λύση. Η ευρύτερη κλιμάκωση των συγκρούσεων παραμένει άμεσος κίνδυνος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει στο πρόγραμμα ReArm της ΕΕ, των 800 δις ευρώ, ενώ η κάλυψη των πραγματικών μας αναγκών έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η υγεία, η μόρφωση, οι συνθήκες εργασίας, η ασφάλιση, η πολιτική προστασία μπαίνουν συνεχώς στο ζύγι «κόστους-οφέλους» και υποβαθμίζονται.

Τρανταχτό παράδειγμα το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, στο οποίο εξασφαλίζονται 28 δις ευρώ για αποστολές φρεγατών και αεροσκαφών εκτός συνόρων, αλλά για τη δημόσια υγεία και παιδεία οι προϋπολογισμοί μένουν παγωμένοι ή μειώνονται, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη όταν έχουμε ανάγκη ιατρικής περίθαλψης.

Η ενίσχυση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων είναι η κύρια στρατηγική επιλογή της πλειοψηφίας των κομμάτων του Κοινοβουλίου. Χρηματοδοτούν τη συνέχιση των πολέμων έναντι των αναγκαίων κοινωνικών παροχών. Στηρίζουν τη δολοφονική μηχανή του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ και κλείνουν συμφωνίες, ώστε να εξασφαλίσουν οι ελληνικοί επενδυτικοί όμιλοι μερίδιο στη λεία.

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ. ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ, Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ!

Οι περισσότεροι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα και τους εργοδότες μόνοι, βασιζόμενοι στην ανισότιμη ατομική διαπραγμάτευση. Δεν ωφελεί να αλλάζουμε συνεχώς χώρο δουλειάς ψάχνοντας για καλύτερες συνθήκες, αφού σε κάθε χώρο δουλειάς οι συνθήκες τελικά μεταβάλλονται προς το χειρότερο.

Η τρομοκρατία, κυρίως στα μεγάλα φροντιστήρια και τους ομίλους, αυξάνεται και διευκολύνεται από τη διατήρηση των αντεργατικών ρυθμίσεων των τελευταίων 15 ετών, που κυβερνήσεις και εργοδοσία τις βαφτίζουν «σύγχρονα εργαλεία» στην αγορά εργασίας. Δεν διστάζουν να απειλούν ακόμη και εγκύους. Θέλουν να κρατήσουν μακριά το Σωματείο από τους χώρους τους, ώστε να μπορούν ανενόχλητοι να ξεζουμίζουν τους εργαζομένους τους, να διαμορφώνουν την «πιάτσα» χωρίς αντιδράσεις.

Το Σωματείο αποδεικνύεται το μόνο πραγματικό μας στήριγμα. Όπου υπάρχει πυρήνας οργανωμένων συναδέλφων οι ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να αυθαιρετήσουν, οι απειλές τους πέφτουν στο κενό. Το στοίχημα είναι να γίνουμε ακόμη περισσότεροι, να βρεθούμε σε ακόμη περισσότερους χώρους δουλειάς, να συντονιστούμε και να νιώσουμε πραγματικά τη δύναμή μας.

Οι ιδιοκτήτες κερδοφορούν από τη δική μας εργασία.

Χάρη στη δουλειά μας και τη συνεπή μας στάση κρατάνε τους πελάτες τους.

Χάρη στις ατέλειωτες ώρες προετοιμασίας μας και στο μεράκι μας ζωντανεύουν οι τάξεις.

Εμείς είμαστε η ψυχή των επιχειρήσεών τους. Οφείλουμε στους εαυτούς μας πιο αξιοπρεπή ζωή.

Στις 6 Δεκεμβρίου γινόμαστε πιο δυνατοί, ψηφίζουμε για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας και για τους εκπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 11.00 ΕΩΣ ΤΙΣ 18.00.