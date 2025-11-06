Αγρίνιο: Εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στις 10 Νοεμβρίου

Εκδήλωση με θέμα «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή της εργασίας» θα πραγματοποιήσει στο Αγρίνιο η η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το γραφείο του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 (διάρκεια 6.00 μ.μ. – 9.30 μ.μ., προσέλευση 5:30 μ.μ.), στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας “Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας” 2023-2025 με κεντρικό θέμα “Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην ψηφιακή εποχή”.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε παγκόσμια κλίμακα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα Υ.Α.Ε. που συνδιοργανώνουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA) ) και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων για την Υ.Α.Ε. σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία και δωρεάν πρόσβαση σε όλο το σχετικό ενημερωτικό υλικό μπορείτε να αποκτήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

Healthy Workplaces – Safe and healthy work in the digital age 2023-2025.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να αποστείλετε τη φόρμα συμμετοχής σ στο antenna@otenet.gr ως και την Παρασκευή, 7η Νοεμβρίου 2025.