Αγρίνιο: Εκδήλωση της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τα 81 χρόνια της απελευθέρωσης από τον ΕΛΑΣ

Εκδήλωση στο Αγρίνιο διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) Αγρινίου-Αμφιλοχίας για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση:

«Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ. ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ».

Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Γ.Γ. ΚΚΕ

27 Σεπτέμβρη του 1941 με πρωτοβουλία του ΚΚΕ ιδρύεται το ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΑΜ). Φεβρουάριος 1942 ιδρύεται το ένοπλο τμήμα Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ).

Ο ΕΛΑΣ με τους Αντάρτες του δίνει παντού σε όλη την Ελλάδα μάχες, τις περισσότερες φορές νικηφόρες ενάντια στους Ιταλούς, Γερμανούς φασίστες κατακλτητές τους Βούλγαρους αλλά και τους ντόπιους ταγματασφαλίτες Γερμανοντυμένους συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών.

Πριν 81 χρόνια στις 14 Σεπτέμβρη του 1944 οι αντάρτες του ΕΛΑΣ μπήκαν στην πόλη μας απελευθερώνοντάς την, νικητές. Όλος ο λαός τους υποδέχτηκε σαν ήρωες. Οι αγωνιστές του ΕΛΑΣ του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς έδωσαν μαζί με το λαό νικηφόρους αγώνες για τη συντριβή του φασισμού.

Στην περιοχή μας χιλιάδες αγωνιστές βγήκαν στα βουνά πολεμώντας τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Πολλά θύματα είχε ο αγώνας.

Τιμάμε τους 120 δολοφονημένους κομμουνιστές του Αγρινίου, τους νεκρούς στη μάχη της Γουρίτσας, της Αμφιλοχίας, των Καλυβίων, της Σταμνάς και τόσους άλλους.

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Αγρινίου-Αμφιλοχίας λέει όχι στην παραχάραξη της ιστορίας, θα είμαστε πάντα εδώ για να θυμίζουμε ποιοι ήταν οι αγωνιστές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Ποιοι πολέμησαν τον εχθρό και ποιοι συνεργάστηκαν με αυτόν.

Τιμούμε την απελευθέρωση του Αγρινίου από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες ντόπιους ταγματασφαλίτες με εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη στις 19:00 εκεί που πρέπει να τιμηθούν, δηλαδή ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ 120 ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ στην Αγία Τριάδα.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΤΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΡΔΑΡΟΥ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΜΑΧΗΤΡΙΕΣ».

ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ, ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ