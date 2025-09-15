Αγρίνιο: Εκδήλωση της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τα 81 χρόνια της απελευθέρωσης από τον ΕΛΑΣ

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ τίμησε με εκδήλωση στο Αγρίνιο τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από τον ΕΛΑΣ με ομιλία, μουσικό αφιέρωμα και ντοκιμαντέρ.

Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) Αγρινίου - Αμφιλοχίας πραγματοποίησε εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 81 ετών από την απελευθέρωση του Αγρινίου.

Η εκδήλωση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 15.09.25 στο Μνημείο των 120 Αγωνιστών στην Αγία Τριάδα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου του παραρτήματος Αγρινίου - Αμφιλοχίας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Γιάννη Λίτσα, ο οποίος έκανε ανάλυση και παρουσίαση των γεγονότων της ημέρας εκείνης και γενικότερα της περιόδου εκείνης, αναφερόμενος και στην αξία που έχουν σήμερα, ενώ ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα, καθώς και η προβολή του ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού «Γυναίκες, Μαχήτριες».

«Πριν 81 χρόνια στις 14 Σεπτέμβρη του 1944 οι αντάρτες του ΕΛΑΣ μπήκαν στην πόλη μας απελευθερώνοντάς την, νικητές. Όλος ο λαός τους υποδέχτηκε σαν ήρωες. Οι αγωνιστές του ΕΛΑΣ του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς έδωσαν μαζί με το λαό νικηφόρους αγώνες για τη συντριβή του φασισμού. Στην περιοχή μας χιλιάδες αγωνιστές βγήκαν στα βουνά πολεμώντας τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους.

Πολλά θύματα είχε ο αγώνας. Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Αγρινίου-Αμφιλοχίας λέει όχι στην παραχάραξη της ιστορίας, θα είμαστε πάντα εδώ για να θυμίζουμε ποιοι ήταν οι αγωνιστές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Ποιοι πολέμησαν τον εχθρό και ποιοι συνεργάστηκαν με αυτόν» ειπώθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

