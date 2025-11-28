Αγρίνιο: Εκδήλωση-συζήτηση του ΚΚΕ για τις Θέσεις του 22ου Συνεδρίου στις 3 Δεκεμβρίου

Εκδήλωση – συζήτηση διοργανώνει στο Αγρίνιο την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, η Τομεακή Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, με θέμα «22ο Συνέδριο ΚΚΕ – Κόμμα δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό!».

Η ανακοίνωση:

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «22ο Συνέδριο ΚΚΕ – Κόμμα δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό!» διοργανώνει την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 7μ.μ. η Τομεακή Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγρίνιο (πρώην Τράπεζα Ελλάδας).

Θα μιλήσει ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ & γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας.

Η αφίσα: