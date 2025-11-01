Αγρίνιο – Εκδήλωση για την Δωρεά Οργάνων: “Ύψιστη έννοια προσφοράς και αγάπης – Ο δότης είναι ένας αόρατος ήρωας”

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο 1.11.2025, εκδήλωση με θέμα «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (κτίριο πρώην Τράπεζας της Ελλάδας)

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, ο Εντατικολόγος – Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Π.Γ.Μ. Πατρών Ηλιάδης Ανδρέας και η Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Αγρινίου Σαββιδάκη Ειρήνη

Όλοι οι ομιλητές που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, αφού πρώτα απηύθυναν τους χαιρετισμούς τους, είχαν στο λόγο τους μια κοινή φράση “Η Δωρεά Οργάνων αποτελεί την ύψιστη έννοια της προσφοράς και της αγάπης”

Είναι δύσκολη η απόφαση, η Δωρεά Οργάνων, όταν μια οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με την απώλεια του ανθρώπου της. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί τη μετάβαση από την ζωή στον θάνατο, όμως από την άλλη δίνοντας ζωή σε έναν ασθενή τότε καταφέρνει, μέσα από αυτή τη γενναία απόφαση να χαρίσει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπο να συνεχίσει να ζει.

Ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε πως το Αγρίνιο πρωτοπορεί καθώς η αίθουσα γέμισε σε αυτό το τόσο δύσκολο αλλά και ευαίσθητο θέμα συζήτησης.

Ο κ. Ηλιάδης ανέφερε: “Απόψε θα σας μεταφέρω πίσω από την πόρτα του χειρουργείου, στους χώρους της εντατικής, εκεί όπου ο θάνατος δίνει ζωή, εκεί που ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με την πιο μεγάλη έννοια προσφοράς και αγάπης την Δωρεά Οργάνων”

Ο κ. Μαμασούλας πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος ανέφερε: “Η Δωρεά Οργάνων είναι δύσκολη απόφαση, όσο κι να δείχνει προσφορά και αγάπη, μέσα της κρύβει πόνο, δάκρυ, για τον άνθρωπο που έχει “φύγει” και πόσο δύσκολο είναι αυτό να το αντιμετωπίσουν οι συγγενείς. Η Δωρεά Οργάνων είναι αναμφίβολα η πεμπτουσία προσφοράς που μπορεί να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο”