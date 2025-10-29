Αγρίνιο: Εκδήλωση για τη «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει»

Πρόσκληση στην εκδήλωση «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει», που θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, απηύθυναν ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ανακοίνωση ππου υπογράφουν ο πρόεδρος του Ι.Σ. Αγρινίου, Γεώργιος Αγραφιώτης και ο πρόεδρος Σ.Ε.Α.Δ.Ο.Σ. Ν.Αιτ/νίας, Κωνσταντίνος Μαμασούλας αναφέρεται:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας σας προσκαλούν στην εκδήλωση: «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 01/11/2025, ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (κτίριο πρώην Τράπεζας της Ελλάδας), Αναστασιάδη 1.

Η αφίσα της εκδήλωσης: