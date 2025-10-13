Αγρίνιο: Έκαναν «φτερά» οι σχάρες από τα φρεάτια στο κτίριο του πρώην Πολυκλαδικού

Θρασύτατοι «συλλέκτες μετάλλων» σήκωσαν τις σχάρες από τα φρεάτια απορροής υδάτων στην είσοδο του πρώην Πολυκλαδικού στο Αγρίνιο.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας (13.10.25) εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολικού συγκροτήματος (πρώην Πολυδύναμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης).

Οι σχάρες βαρέως τύπου είχαν κάνει «φτερά» και τα φρεάτια έμειναν ακάλυπτα. Το θράσος το κλεφτών που βάζουν στο μάτι μεταλλικά αντικείμενα παντός τύπου και τα ξηλώνουν, με κάθε ευκαιρία εν ριπή οφθαλμού, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Πέρα από την οικονομική ζημιά, η συγκεκριμένη κλοπή δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας στη σχολική μονάδα ενώ η είσοδος είναι απροσπέλαστη για τα οχήματα.

Δείτε εικόνες: