Αγρίνιο: «Εικόνες Ψυχής»-Εικαστική παρέμβαση εικόνας & λόγου αφιερωμένη στις ψυχικές ασθένειες

9-18 Οκτωβρίου 2020 στο Αγρίνιο από Εθελοντές του Σκοπού Ζωής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση “Εικόνες Ψυχής” από τους εθελοντές του φιλανθρωπικού οργανισμού “Σκοπός Ζωής”, Έλλη Χριστοδούλου και Αντώνη Χαμαλέτσο, από 9-18 Οκτωβρίου στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, Υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου.

Η ιδιαίτερη εικαστική παρέμβαση εικόνας και λόγου, δημιούργημα της εθελόντριας του “Σκοπός Ζωής”, της make up artist Έλλη Χριστοδούλου που έχει και τη συνολική επιμέλεια της εκδήλωσης, σκοπό έχει πέρα από την έκφραση συναισθημάτων και τη διάθεση συμπαράστασης και κατανόησης όσων υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες, να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα στο κοινό: “Οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι ταμπού!”. Μια καλλιτεχνική προσέγγιση με τη βοήθεια του επαγγελματικού μακιγιάζ της Έλλης Χριστοδούλου και τη φωτογραφία και φωτογραφική επεξεργασία του Αντώνη Χαμαλέτσου που με λεπτότητα και ευαισθησία προσεγγίζουν την καλλιτεχνική απεικόνιση κάθε ασθένειας: κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, άνοια, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, μεταιχμιακή – οριακή διαταραχή, αγοραφοβία, ναρκισσισμός, νευρική ανορεξία και διασχιστική διαταραχή ταυτότητας

Η δύναμη της τέχνης παίρνει τα ηνία για άλλη μια φορά, προκειμένου να συμφιλιώσει το κοινό με τις ψυχικές διαταραχές που είναι υπαρκτές και ζωντανές γύρω μας. Σε μια κατάθεση ψυχής η Έλλη Χριστοδούλου εμπνεύστρια και το μοντέλο σε όλες τις εικόνες, με καλλιτεχνικό της συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι τον ταλαντούχο φωτογράφο Αντώνη Χαμαλέτσο μαέστρο στην επεξεργασία και τα ειδικά εφέ και υποστηρικτή τον φιλανθρωπικό οργανισμό “Σκοπός Ζωής”, παρουσιάζουν μια σειρά από σύγχρονα έργα τέχνης με δυνατά μηνύματα, χωρίς ευήκοα ώτα.

Η Έλλη Χριστοδούλου αναφέρει σχετικά:

“Μια ιδέα, μια σκέψη, ένας σπόρος πέφτει σε γόνιμο έδαφος και γεννιέται ο καρπός. Σε συνεργασία με τον φίλο, φωτογράφο Αντώνη Χαμαλέτσο ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μου, αναλαμβάνοντας τη φωτογραφική επιμέλεια, καταφέραμε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ιδέα που μπήκε στο μυαλό μου τέλη Ιουλίου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις δυσκολίες, “κάναμε εικόνα” δέκα διαφορετικές μα τόσο συχνές στις μέρες μας ψυχικές ασθένειες. Μέσω της τέχνης και χωρίς καμία διάθεση επιστημονικής προσέγγισης.

Ιστορίες ανθρώπων, ιστορίες δικές μας, της οικογένειάς μας, των φίλων, των γειτόνων μας, ιστορίες που νομίζουμε πως δε μας αφορούν. Με στίγμα, με αποκλεισμούς, σιωπηλές κραυγές χωρίς ευήκοα ώτα. Ιστορίες μόνο για άλλους όχι για εμάς. Ιστορίες που έχουν το δικαίωμα να γραφούν μόνο στο περιθώριο.

Δεν μπορεί να είναι έτσι.

Με αφορμή τη 10η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ενώθηκαν τέχνες για να δημιουργηθεί μια μικρή εικαστική παρέμβαση που υπηρετεί ένα σκοπό:

Κάθε ημέρα θα πρέπει να είναι 10η Οκτωβρίου.

Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.

Όλη η ανθρωπότητα, ο καθένας μας, όλοι ξεχωριστά, είμαστε πάνω σε μια τεράστια κλίμακα, μια σκάλα με ατέλειωτα σκαλοπάτια. Άλλος πολύ ψηλά, άλλος συντρίβεται με πάταγο, ο καθένας στέκεται σε διαφορετικό σκαλοπάτι, όλοι, μα όλοι όμως, στην ίδια σκάλα.

Και κάτι ακόμη, οι άνθρωποι δε χρειάζονται τους υπέρλαμπρους φάρους, τους μεγάλους φωτοδότες. Χρειάζονται όμως τα μικρά εκείνα σημαδάκια που θα υπενθυμίζουν συνέχεια στο σκοτάδι ότι δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο.

Ευχαριστώ θερμά τον φιλανθρωπικό οργανισμό “Σκοπό Ζωής” καθώς και το Δήμο Αγρινίου για τη συνεισφορά και τη στήριξη κάθε εθελοντικής μας δράσης.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους καλούς φίλους Σπύρο Τριανταφύλλου (επιμέλεια κειμένων) και Ειρήνη Λάμπρη για την πολύτιμη συμβολή τους.

Info

9-18 Οκτωβρίου

Ώρες: 19.00-22:00

Παλαιά Δημοτική Αγορά Δήμου Αγρινίου

με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού

Σκοπός Ζωής

