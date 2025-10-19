Αγρίνιο: Εικόνες ντροπής στο κέντρο της πόλης - Βάνδαλοι δεν άφησαν τίποτα όρθιο

Εικόνες ντροπής στο κέντρο του Αγρινίου μετά από βανδαλισμούς! Άγνωστοι που είναι πιθανόν να εντοπιστούν έκαναν τον πεζόδρομο της Παπαστράτου, όπως και άλλα σημεία, να θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη».

Όποια και αν ήταν η «αιτία», οι βανδαλισμοί που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.25) είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν παρτέρια, παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων και ο πεζόδρομος να μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.

Δείτε εικόνες ντροπής από τον πεζόδρομο της Παπαστράτου:

Οι βανδαλισμοί έγιναν στο κεντρικότατο σημείο του Αγρινίου, όπου χτυπά η «καρδιά» της αγοράς. Το πιθανότερο είναι η ακατανόητη αυτή καταστροφική δράση να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, φαίνεται, ότι οι «πρωταγωνιστές» του περιστατικού δεν είχαν καμία ανησυχία για το αν θα βρεθούν υπόλογοι, όπως μαρτυρα το «μπάχαλο» που άφησαν πίσω τους!

Πηγή φωτογραφιών: Facebook