Αγρίνιο: Είχε ροπή στις κλοπές κοσμημάτων και συνελήφθη - Έρευνα και σε ενεχυροδανειστήριο

Κοσμήματα και χρήματα από σπίτια στο Αγρίνιο αφαιρούσε ένας άνδρας 32 χρόνων και η Αστυνομία εξιχνίασε έξι περιπτώσεις.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε και σε ενεχυροδανειστήριο και κάποια από τα κλοπιμαία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, προχθές το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος δυο ημεδαπών γυναικών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 6-9-2025 διέρρηξε διαμέρισμα στο Αγρίνιο εκμεταλλευόμενος τη απουσία των ενοίκων και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος εντοπίστηκε στην οικία του και συνελήφθη, ενώ παρέδωσε στους αστυνομικούς μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι ο συλληφθείς διέπραξε από τις 04-09-2025 έως τις 06-09-2025 ακόμα πέντε περιπτώσεις κλοπών (τρεις τετελεσμένες - δυο απόπειρες) σε οικίες στο Αγρίνιο, κατά τις οποίες αφαίρεσε κοσμήματα, συνολικής αξίας 1.350 ευρώ, μέρος των οποίων πώλησε σε ενεχυροδανειστήριο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ενεχυροδανειστήριο, ιδιοκτησίας της μιας κατηγορούμενης, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος η δεύτερη βρέθηκαν από τους αστυνομικούς πλήθος κοσμημάτων, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα κλοπής και θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.