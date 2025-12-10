Αγρίνιο: Εγκαινιάστηκε η μόνιμη Έκθεση της Συλλογής Νικολάου Ράππου

Σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού για τα εκθέματα πραγματοποιήθηκαν στο Αγρίνιο το απόγευμα της Τετάρτης (10.12.25) τα εγκαίνια της μόνιμης Έκθεσης της Συλλογής Νικολάου Ράππου στην Παλαιά Δημοτική Αγορά.

Πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, εκπαιδευτικοί, αλλά και άνθρωποι του πολιτισμού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Αγρινίου και γέμισαν τον χώρο, ο οποίος πλέον αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η έκθεση, η οποία φιλοξενεί τη σπάνια συλλογή του Νικολάου Ράππου, παρουσιάζει μοναδικά τεκμήρια της τεχνολογίας του ήχου από τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, γραμμόφωνα κυλίνδρου και βινυλίου, ιστορικές πλάκες γραμμοφώνου που αναδεικνύουν την εξέλιξη της ηχητικής αποτύπωσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εντυπωσιακή νομισματική συλλογή, η οποία καλύπτει περισσότερους από 25 αιώνες, από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τις μέρες μας, παρουσιάζοντας την ιστορική συνέχεια και τις μεταμορφώσεις του χρήματος μέσα στον χρόνο.

Ο δωρητής και συλλέκτης, κ. Νικόλαος Ράππος, εξήγησε στους παρευρισκόμενους την προέλευση, τη σπανιότητα και τη σημασία των εκθεμάτων, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνηση και την ικανοποίησή του που η προσωπική του συλλογή αποκτά πλέον μόνιμη στέγη στο Αγρίνιο.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε την υψηλή πολιτιστική αξία της δωρεάς, επισημαίνοντας πως η νέα μόνιμη έκθεση «ανοίγει ένα παράθυρο γνώσης και ιστορικής μνήμης, προσφέροντας στην πόλη έναν χώρο όπου η τεχνολογία, η ιστορία και ο πολιτισμός συναντώνται».

Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης για σχολεία, πολιτιστικούς φορείς, ερευνητές και επισκέπτες, ενώ ήδη καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για οργανωμένες επισκέψεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρόεδρος της «Διεξόδου» Μεοσολογγίου, ο κ. Νίκος Κορδώσης προσέφερε έναν χάλκινο δίσκο για να ενισχύσει την συλλογή. Ο χάλκινος δίσκος ήταν το μόνο στοιχείο που έλειπε από την συλλογή του κ. Ράππου.

Με τα εγκαίνια της νέας αυτής μόνιμης έκθεσης το Αγρίνιο εμπλουτίζει σημαντικά το πολιτιστικό του αποτύπωμα και ενισχύει την επαφή των πολιτών με την ιστορία και την τεχνολογική κληρονομιά.

