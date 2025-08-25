Αγρίνιο: «Έφυγε» ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γιώργος Βασιλόπουλος

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου ο μεγάλος Αγρινιώτης δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γιώργος Βασιλόπουλος, σε ηλικία 79 ετών.

Γεννημένος στο Αγρίνιο από οικογένεια μουσικών, ο Γιώργος Βασιλόπουλος ήταν πατέρας του γνωστού δεξιοτέχνη σολίστα Θανάση Βασιλόπουλου και ξάδελφος του Γιάννη Βασιλόπουλου, γνωστού ως το «χρυσό κλαρίνο».

Ως σολίστας του κλαρίνου, υπηρέτησε τη δημοτική μουσική για περισσότερα από 60 χρόνια.

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα.