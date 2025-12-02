Αγρίνιο: «Έφυγε» ο 40χρονος έμπορος Θάνος Στεργίου – Τον εντόπισαν οι γονείς του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου 2025, στο Αγρίνιο, όπου ένας 40χρονος άνδρας, ο Θάνος Στεργίου, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα βρήκαν οι γονείς του, λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι, χωρίς τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ο Θανάσης Στεργίου διατηρούσε κατάστημα με βιολογικά προϊόντα στο κέντρο του Αγρινίου και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην κοινωνία.

Η σορός του 40χρονου θα μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.