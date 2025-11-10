Αγρίνιο: «Έφυγε» η «αιώνια έφηβη», Χρυσάνθη Γεωργούση

Θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο ο θάνατος της Χρυσάνθης Γεωργούση, χήρας Ιωάννη, η οποία έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη (11.11.25) και ώρα 15:30, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.

Η σορός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό μισή ώρα νωρίτερα, από τις 15:30

Σε σχετική ανάρτηση της οικογένειάς της αναφέρεται:

«Η υπέροχη μανούλα μας, η αιώνια έφηβη, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Ο πόνος της απώλειας της τεράστιος.

Θα την ξεπροβοδισουμε αύριο, 11/11 στις 15.30 από τον ναό της Μητρόπολης Αγρινίου.

Οι συγγενείς θα είμαστε στο ναό από τις 15.00».