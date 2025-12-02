Αγρίνιο: Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Νταλαπέρα – Θεοδωροπούλου

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στο Αγρίνιο, με την είδηση του θανάτου της Μαρίας Νταλαπέρα – Θεοδωροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί (2.11.25) ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Η Μαρία είχε εργαστεί για πολλά χρόνια ως εμποροϋπάλληλος σε κεντρικό κατάστημα της πόλης, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Η ευγένεια, το ήθος και ο πράος χαρακτήρας της την έκαναν να ξεχωρίζει, αφήνοντας μόνο θετικές αναμνήσεις σε όσους συνεργάστηκαν ή συναναστράφηκαν μαζί της.

Με τον σύζυγό της είχε αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ πρόλαβε να ζήσει και τη χαρά του πρώτου της εγγονού, για το οποίο μιλούσε πάντα με υπερηφάνεια και αγάπη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανάρτηση του Φώτη Καρκαλή, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Μαρία με λόγια βαθιάς εκτίμησης και αγάπης, μεταφέροντας το συναίσθημα απώλειας που νιώθουν όσοι τη γνώριζαν.

Δείτε την ανάρτηση: