Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις οδηγών – Ο ένας μεθυσμένος και ο άλλος χωρίς δίπλωμα

Δεν έχουν τέλος οι συλλήψεις ασυνείδητων οδηγών στο Αγρίνιο από την Τροχαία Αγρινίου.

Το βράδυ της Παρασκευής (11.10.25), στο Αγρίνιο, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας εντόπισαν έναν άνδρα να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Την ίδια ημέρα, νωρίτερα, σε ξεχωριστό έλεγχο, ένας άλλος άνδρας συνελήφθη επειδή οδηγούσε μοτοσικλέτα ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενης παράβασης.

Οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότιοδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι

οδηγούσε μοτοσικλέτα κατά το χρόνο που του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενης παράβασης.