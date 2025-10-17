Αγρίνιο: Δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές από το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»

Δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές ξεκινά στο Αγρίνιο το Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας», με κύρια θέματα την ψυχική ανθεκτικότητα και την πρόληψη της συντροφικής βίας.

Σε ανακοινώσεις της Dr Αθανασίας Δημητρίου αναφέρεται:

Πρόγραμμα και Αίτηση Α’ βάθμιας:

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Π.Ε Αιτ/νίας – ΕΟΠΑΕ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Αιτ/νίας, θα υλοποιήσει την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025 -2026 Πρόγραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας για μαθητές με θέμα:

«Ένα εμπόδιο, μια ευκαιρία»

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης υγειών σχέσεων, η αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, η εξεύρεση θετικών λύσεων σε δύσκολες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο σε υλικό του Ευρωπαϊκού προγράμματος RESCUR : Ένα πρόγραμμα για την ψυχική ανθεκτικότητα του Πανεπιστημίου της Μάλτας, του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 4 εβδομαδιαίες συναντήσεις (1 συνάντηση/15 ημέρες) διάρκειας 2 διδακτικών ωρών και απευθύνεται στους μαθητές Ε’ & ΣΤ’ των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε Αιτ/νίας και θα υλοποιηθεί στο χώρο της σχολικής μονάδας κατά την διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος.

Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Ιωάννα Σταθοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Χαράλαμπος Λουκίδης, Ψυχολόγος, MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε MONO HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, (κατεβάστε την αίτηση) στην διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Δευτέρα 20/10 έως και Παρασκευή 31/10 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410 55275, 26410 28770).

Πρόγραμμα και Αίτηση Β’ βάθμιας:

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ , σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτ/νίας (Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων), θα υλοποιήσει την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026, Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης & Εκπαίδευσης σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα:

«Συντροφική Βία στις Εφηβικές Σχέσεις»

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναγνώριση των μορφών βίας στις εφηβικές – συντροφικές σχέσεις καθώς και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενδυνάμωση των εφήβων στην προαγωγή και δημιουργία υγειών σχέσεων.

Βασισμένο στο υλικό της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των φύλων «Οδηγός Πρόληψης της συντροφικής Βίας σε Εφήβους» και του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου της Κύπρου από το πρόγραμμα Daphne IIΙ «Youth 4 Youth».

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι : Μύθοι και πραγματικότητα για την βία, Απόψεις – Αντιλήψεις για τις σχέσεις, Δεξιότητες επικοινωνίας, Χαρακτηριστικά Υγιών σχέσεων.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 3 εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε μαθητές Γ Γυμνασίου, Α & Β Λυκείου, Γυμνασίων & Λυκείων Π.Ε. Αιτ/νίας και θα υλοποιηθεί στο χώρο της σχολικής μονάδας κατά την διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος.

Υπεύθυνοι Προγράμματος :

Χαράλαμπος Λουκίδης , Ψυχολόγος MSc, Επιστημονικό Στέλεχος Κ.Π. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

, Ιωάννα Σταθοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός MSc, Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε MONO HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, (κατεβάστε την αίτηση) στην διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από 20/10/25 έως και 31/10/25 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410-55275, 26410-28770).