Αγρίνιο: Δύο ανήλικα κορίτσια στο νοσοκομείο από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Γκαζάκι (μικρή φιάλη υγραερίου) εξερράγη σήμερα Τετάρτη (27.8) σε σπίτι στο Αγρίνιο επί της οδού Φιλίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων παιδιών.

Οι πρώτες πληροφορίες του sinidisi.gr αναφέρουν ότι από την έκρηξη, που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι τραυματίστηκαν δύο κορίτσια ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Πρόκειται για αδέρφια που την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το γκαζάκι εξερράγη και τα παιδιά τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και στο σώμα.

Συνοδεία και των γονέων τους μεταφέρθηκαν στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου όπου οι γιατροί των Επειγόντων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Από εκεί διακομίστηκαν ακολούθως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με εγκαύματα πρώτου βαθμού, όπως έγινε γνωστό.