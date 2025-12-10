Αγρίνιο: Δυναμική κινητοποίηση των οικοδόμων έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ

Δυναμικό παρών έδωσε στο Αγρίνιο η Ένωση Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Συναφή Επαγγέλματα Ν. Αιτωλοακαρνανίας στην πανοικοδομική – πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, με κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ.

Από νωρίς το πρωί, οι εργαζόμενοι του κλάδου συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΕΦΚΑ, επί της εθνικής οδού, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση.

Οι οικοδόμοι διαμαρτυρήθηκαν για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που, όπως τονίζουν, επηρεάζουν αρνητικά τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεών τους είναι η προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η διασφάλιση αξιοπρεπών ημερομισθίων, η θωράκιση της ασφάλισης και των συντάξιμων αποδοχών, καθώς και η λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις και με προσπάθειες περαιτέρω υποβάθμισης των όρων εργασίας, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας του, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας, Μιχάλης Κατσιγιάννης αναφέρει:

«Σήμερα οι οικοδόμοι απεργούν πανελλαδικά, δίνοντας απάντηση στους ιδεασμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση και μπροστά στην ψήφιση του 13ωρου που είπε ότι δεν είναι σήμερα νόμιμο να κηρύξει υποχρεωτική τη σύμβαση των οικοδόμων. Πρώτο αίτημά μας είναι να κηρυχθεί η σύμβαση που υπογράψαμε οι οικοδόμοι με τους εργοδότες, υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και μεγαλύτερο μεροκάματο να παίρνουν οι συνάδελφοι και το ένσημο και το ασφάλισμα να είναι με αυτούς τους όρους που υπογράψαμε.

Ένα δεύτερο αίτημα που διεκδικούμε εδώ και δεκαετίες είναι τα υπέρ αγνώστων ένσημα. Είναι ένσημα που έχουν δουλευτεί, έχουν πληρωθεί και σήμερα μας λένε διαχρονικά οι κυβερνήσεις που μας εμπαίζουν δηλαδή, ότι δεν μπορούν να μας δώσουν αυτά τα ένσημα που θα έλυνε για ένα μεγάλο κομμάτι των συνάδελφων το ζήτημα κατοχύρωσης της συνταξιοδότησης. Ένα τρίτο αίτημα που έχουμε και απεργούμε σήμερα είναι τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Κάθε τρεις μέρες ένα συνάδελφος, όχι μόνο από την οικοδομή, συνολικά εργαζόμενοι, σε όλους τους κλάδους, όχι απλά τραυματίζονται αλλά χάνουν και τη ζωή τους. Δεν πρόκειται για ατυχήματα. Επίσης διεκδικούμε σήμερα αυξήσεις σε όλους τους μισθούς και παραπέρα, να μην γίνει καμία κουβέντα για αύξηση της συνταξιοδότησης αλλά να υπάρχει μείωση. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε.

Δουλεύουμε για να ζούμε. Γι’ αυτό χρειάζονται αξιοπρεπείς όροι εργασίας. Επτάωρο , πενθήμερο, 35ωρο.

Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μας μέχρι την τελική νίκη. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Το δίκιο δεν χαρίζεται αλλά επιβάλλεται και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το επιβάλλουμε».

Ακούστε τις δηλώσεις του κ. Κατσιγιάννη:

Αναλυτικά τα αιτήματά τους:

Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου».

Δείτε φωτογραφίες: