Αγρίνιο – «Δώσε βάση»: Φοιτητικές και νεανικές συναντήσεις στο Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας ξεκινούν στο Αγρίνιο οι φοιτητικές και νεανικές συναντήσεις με τίτλο «Δώσε βάση», ένα εβδομαδιαίο σημείο επικοινωνίας και διαλόγου για νέους στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Η ανακοίνωση:

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και μαζί της άρχισαν και οι Συναντήσεις Φοιτητών και Νέων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου

Πηγής Αγρινίου.

Κάθε Τρίτη βράδυ και ώρα 8:00’ στην υπόγεια αίθουσα του Ιερού Ναού (είσοδος από τον πεζόδρομο της οδού Καραϊσκάκη) θα συναντιόμαστε για να συζητήσουμε, να γνωριστούμε, να μοιραστούμε σκέψεις και προβληματισμούς, και να ανακαλύψουμε πώς ο Λόγος του Θεού μπορεί να φωτίζει την καθημερινότητά μας. Οι Νεανικές Συνάξεις θα αποτελέσουν έναν χώρο επικοινωνίας, διαλόγου και πνευματικής αναζήτησης, όπου οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία μέσα από την ελεύθερη συζήτηση και τον διάλογο να προβληματίζονται και να εμπνέονται μέσα από την ζωντανή εμπειρία της Εκκλησίας μας.

Είτε είσαι φοιτητής είτε έχεις τελειώσει το Λύκειο, έλα όπως είσαι – με απορίες, ιδέες και διάθεση για αληθινή επικοινωνία – να βιώσουμε μαζί τη χαρά της κοινότητας και της πίστης!

Η αφίσα: