Αγρίνιο: Δημοτικό Κτηνιατρείο ο επόμενος στόχος

«Προτεραιότητα η φροντίδα για τα αδέσποτα». Δημοτικό Κτηνιατρείο ο επόμενος στόχος όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση“. Τι λέει στη «Σ» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρνέζος για εκείνους που εγκαταλείπουν τα ζώα
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα σε περιοχή της Στράτου, ο Δήμος Αγρινίου φιλοδοξεί να δημιουργήσει Δημοτικό Κτηνιατρείο για να προσφέρει υπηρεσίες σήμανσης, στείρωσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
Το γεγονός ότι έγινε διορισμός κτηνιάτρου ανοίγει το δρόμο για το εγχείρημα λειτουργίας μιας τέτοιας δομής που θα ενισχύσει τις δυνατότητες του Δήμου να προσφέρει αυξημένη φροντίδα στα ζώα και θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων προκειμένου οι παρεμβάσεις του να διευρυνθούν. Με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν ήδη δρομολογηθεί, η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να οικοδομήσει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας για τα απροστάτευτα ζώα, όπως αυτά που έχουν δημιουργήσει αγέλη, σε περιοχή κοντά στο ΔΑΚ. Μάλιστα, στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στη «Συνείδηση» για να επισημάνει ότι πολλά σκυλιά βρίσκονται εκτεθειμένα στη βροχή και το κρύο, μέσα σε χωράφι, εκ πρώτης όψεως, λόγω του μεγάλου τους αριθμού, μοιάζουν με κοπάδι προβάτων!
Μιλώντας στη «Σ» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρνέζος τόνισε ότι η μέριμνα για τα αδέσποτα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Δήμου Αγρινίου που συγκριτικά με άλλους Δήμους βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τα αδέσποτα.