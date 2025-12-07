Αγρίνιο: Δημοτικό Κτηνιατρείο ο επόμενος στόχος

14 «Προτεραιότητα η φροντίδα για τα αδέσποτα». Δημοτικό Κτηνιατρείο ο επόμενος στόχος όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση“. Τι λέει στη «Σ» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρνέζος για εκείνους που εγκαταλείπουν τα ζώα Αναλυτικά το δημοσίευμα: Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα σε περιοχή της Στράτου, ο Δήμος Αγρινίου φιλοδοξεί να δημιουργήσει Δημοτικό Κτηνιατρείο για να προσφέρει υπηρεσίες σήμανσης, στείρωσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων. Το γεγονός ότι έγινε διορισμός κτηνιάτρου ανοίγει το δρόμο για το εγχείρημα λειτουργίας μιας τέτοιας δομής που θα ενισχύσει τις δυνατότητες του Δήμου να προσφέρει αυξημένη φροντίδα στα ζώα και θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση πόρων προκειμένου οι παρεμβάσεις του να διευρυνθούν. Με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν ήδη δρομολογηθεί, η Δημοτική Αρχή επιχειρεί να οικοδομήσει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας για τα απροστάτευτα ζώα, όπως αυτά που έχουν δημιουργήσει αγέλη, σε περιοχή κοντά στο ΔΑΚ. Μάλιστα, στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στη «Συνείδηση» για να επισημάνει ότι πολλά σκυλιά βρίσκονται εκτεθειμένα στη βροχή και το κρύο, μέσα σε χωράφι, εκ πρώτης όψεως, λόγω του μεγάλου τους αριθμού, μοιάζουν με κοπάδι προβάτων! Μιλώντας στη «Σ» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μαρνέζος τόνισε ότι η μέριμνα για τα αδέσποτα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Δήμου Αγρινίου που συγκριτικά με άλλους Δήμους βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τα αδέσποτα. Ο Παναγιώτης Μαρνέζος Ο Παναγιώτης Μαρνέζος

Ερωτηθείς για το καταφύγιο επεσήμανε ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα και προχωρούν ανάλογα με το πώς λαμβάνει τα χρήματα ο εργολάβος. Διευκρίνισε ωστόσο ότι ο νόμος ορίζει ότι ακόμη και σε καταφύγιο να βρίσκονται τα αδέσποτα, μετά από 3 μήνες πρέπει να επανενταχθούν στο οικείο περιβάλλον. «Ο νόμος την Ελλάδα προβλέπει ξεκάθαρα στείρωση και επανένταξη στο οικείο περιβάλλον, δεν προβλέπει να τα συγκεντρώσουμε σε ένα σημείο τα αδέσποτα και τέλος», παρατήρησε.

Παράλληλα, έχει διοριστεί κτηνίατρος και μετά απ’ αυτήν την εξέλιξη, στόχος είναι να δημιουργηθεί Δημοτικό Κτηνιατρείο. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι με τη λειτουργία του, ο Δήμος θα εξοικονομήσει αρκετούς πόρους. «Όταν δίνουμε ως Δήμος στον ιδιώτη για παράδειγμα 130 ευρώ για τη στείρωση, με τη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου η στείρωση δεν θα κοστίζει στο Δήμο τα ίδια χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται περισσότερες στειρώσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον περιορισμό του αριθμού των αδεσπότων. Αντίστοιχο, παράδειγμα επικαλέστηκε και για την προμήθεια των σκευασμάτων για τον εμβολιασμό των ζώων.

Αναφερόμενος στη φροντίδα των αδέσποτων είπε: «Κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε. Δίνουμε συνεχώς τροφή σε εθελοντές. Σε ετήσια βάση το κόστος των τροφών ανέρχεται στις 30.000 ευρώ και προσφέρουμε ιατρική φροντίδα σε όποιο αδέσποτο την χρειάζεται. Επίσης, όποιος υιοθετεί αδέσποτο από τον Δήμο αναλαμβάνουμε να του κάνουμε το πρώτο εμβόλιο και φυσικά τη στείρωση που κάνουμε σε όλα τα αδέσποτα, ενώ επίσης στηρίζουμε οικονομικά αδύνατους συμπολίτες μας που έχουν αναλάβει να υιοθετήσουν αδέσποτο από τον Δήμο Αγρινίου. Φυσικά, υπάλληλοι του Δήμου Αγρινίου μεταβαίνουν καθημερινά στην ταΐστρα που είναι στο Αχελώο και ταΐζουν τα αδέσποτα που βρίσκονται εκεί.

Υπάρχει επίσης συνεργασία του Δήμου με αρκετούς εθελοντές, οι οποίοι κάθε μήνα παίρνουν συγκεκριμένες ποσότητες τροφής για τα αδέσποτα, σκύλους και γάτες, και τους τα δίνουν σε συγκεκριμένα μέρη τα οποία τα γνωρίζουμε. Μάλιστα ελέγχουμε για την ορθότητα της διαδικασίας».

«Παρατούν τα ζώα και μετά κάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν»

Αναφερόμενος στην εγκατάλειψη των ζώων ο κ. Μαρνέζος τόνισε:

Η εικόνα των αδέσποτων στο Αγρίνιο τα τελευταία χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτή που υπήρχε στο παρελθόν, πριν για παράδειγμα 6 χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία εκτός πόλης που συνεχώς υπάρχουν αδέσποτα. Πάμε και τα παίρνουμε, αλλά συνέχεια θα υπάρχουν, διότι υπάρχουν βοσκοί που τα αφήνουν ελεύθερα και όταν η Αστυνομία παρεμβαίνει υποστηρίζουν ότι δεν τα γνωρίζουν τα σκυλιά αυτά και ότι δεν τους ανήκουν. Για τα σημεία αυτά υπάρχουν συνεχώς καταγγελίες πολιτών και πάντα παρεμβαίνουμε, αλλά πάντα συμβαίνει το ίδιο».

«Δεν αρκεί η σίτιση»

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έθιξε ένα ακόμα ζήτημα, παρατηρώντας: «Υπάρχουν άτομα που απλά ρίχνουν λίγο φαγητό στα αδέσποτα, χωρίς να τα φροντίζουν περισσότερο και όταν σε μια γειτονιά σχηματίζεται αγέλη και ενώ μας έχει ενημερώσει ο κόσμος προσπαθούμε να παρέμβουμε για να δώσουμε λύση και βρίσκουμε εμπόδια από αυτούς που τα ταΐζουν, χωρίς να τα φροντίζουν περεταίρω. Έχουμε περίπτωση όπου υπάρχει εντολή Εισαγγελέα να μην μαζέψουμε σκυλιά από συγκεκριμένο χωριό του Δήμου Αγρινίου!

Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να σχηματίζονται αγέλες από αδέσποτα, ούτε πρέπει να αφήνουμε εκτεθειμένα τα αδέσποτα και φυσικά δεν πρέπει να αφήνουμε εκτιθεμένους τους συμπολίτες μας απέναντι στα αδέσποτα, αλλά συχνά αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα που μας εμποδίζουν να πράξουμε αυτό που πρέπει.

«Χωρίς τσιπάκι και δεσποζόμενα»

«Από το 2019 έχουμε τριπλασιάσει τις στειρώσεις, ενώ όποιο σκυλί πάρουμε για περίθαλψη το τσιπάρουμε υποχρεωτικά», σχολίασε ο κ. Μαρνέζος και πρόσθεσε: «Και στο κομμάτι αυτό πρέπει να υπάρχει έλεγχος και των δεσποζόμενων ζώων για τσιπάκια, κάτι που ελέγχουμε με την ελάχιστη δύναμη που διαθέτει η Δημοτική Αστυνομία. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί χωρίς τσιπάκι δεσποζόμενα ζώα, όπου στους ιδιοκτήτες τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Το ύψος του κάθε προστίμου ανέρχεται στα 300 ευρώ και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιους ελέγχους ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε».

Εφημερίδα “Συνείδηση”

Από τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη από το καταφύγιο