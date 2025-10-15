Αγρίνιο: Διήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο μικρού μήκους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Photopolis»

Ένα διήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο μικρού μήκους στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ, «Photopolis».

Η ανακοίνωση:

Το Photopolis Agrinio Photo Festival σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου παρουσιάζει, στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων του, το Film Festival, ένα διήμερο αφιερωμένο στον κινηματογράφο μικρού μήκους, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στον κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ.

Δεκαπέντε ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται στην οθόνη του ΑΝΕΣΙΣ, δημιουργώντας έναν πολυπολιτισμικό διάλογο εικόνων, αφηγήσεων και συναισθημάτων. Ιστορίες από την Ουκρανία, τη Γαλλία, την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα αναδεικνύουν τη δύναμη του κινηματογράφου να συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες.

Την δεύτερη βραδιά θα δοθούν βραβεία στις καλύτερες ταινίες. Η παρουσίαση των ταινιών θα πραγματοποιηθεί από την Αλεξάνδρα Καρακώστα. Τις μεταφράσεις στη συνομιλία με τους Γάλλους σκηνοθέτες θα κάνει ο Zephy Ross.

Συμμετέχουν οι ταινίες:

Red Emma – Macha Ovtchinnikova (Ουκρανία)

Κλημεντίνη / Clementine – Γιώργος Σταγάκης (Ελλάδα)

Cactus in Need – Γιώργος Δελλής (Ελλάδα)

Kappa – Δαμιανός Χρυσοχοΐδης (Ελλάδα)

20 Euros – Alexander Machlouzarides-Shalit (Κύπρος)

Ο Βακιρτζής στο Αττικόν – Αθανάσιος Παπαθανασίου (Ελλάδα)

Jasteece – Christina Charcharidi (Ελλάδα)

Incommensurable – Fanny Skura (Γαλλία)

Le fait divers – Charles Cabon (Γαλλία)

Mimosa – Εκάτη Κουκουτσάκη (Ελλάδα)

LBO – Gilles Laborde (Γαλλία)

Armef – Bojana Momirovic (Γαλλία, Κροατία)

Daniel – Παύλος Βησαρίου (Ελλάδα)

The Red Market – Christopher Matthew Spencer (Η.Π.Α.)

Δύο βραδιές αφιερωμένες στην κινηματογραφική ματιά νέων δημιουργών, με έργα που συνομιλούν με την πραγματικότητα, το όνειρο και τον άνθρωπο.

Η αφίσα: