Αγρίνιο: Διήμερο φέτος το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Διήμερο φέτος το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία θα παραστούν χορωδίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Πάτρα, όπως επίσης και η διεθνούς φήμης υμνωδός Γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Αγρινίου αποτελεί ένα νέον «κύκλο» ως καλλιτεχνικός θεσμός, είναι το τρίτο στη σειρά που υλοποιείται φέτος και γνώμονάς του είναι η ανάδειξη της θρησκευτικής, αλλά και της βυζαντινής μουσικής!

Αποτελεί «θυγατρικό» φεστιβάλ του διεθνούς φεστιβάλ χορωδιών Αγρινίου, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί ένα από τα σπουδαία γεγονότα του Αγρινίου και το οποίο πλέον έχει γίνει παράγοντας εξωστρέφειας!

Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής είναι μια σπουδαία διοργάνωση, η οποία εξ’ αρχής αναγνωρίστηκε από τον κόσμο της μουσικής του συγκεκριμένου είδους και γι’ αυτό και τα τρία χρόνια υποστηρίζεται μέσω της παρουσίας σπουδαίων ονομάτων του είδους!

Φέτος, κατά την διάρκεια του φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής Αγρινίου, εκτός από τις χορωδίες που θα παραστούν από άλλες πόλεις της Ελλάδας, η σολίστ, που θα τιμήσει με την παρουσία της τη διοργάνωση, είναι η διεθνούς φήμης Γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά!

Η καλλιτεχνική διευθύντρια Χρυσούλα Τασολάμπρου μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε:

«φέτος το φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής θα είναι διήμερο, θα διεξαχθεί στις 07/12/24 και στις 08/12/24.

Την πρώτη ημέρα, το Σάββατο 07/12 (στις 18.00) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και θα λάβουν μέρος πολυφωνικές χορωδίες, οι οποίες θα ψάλουν ευρωπαϊκά έργα νεότερων εποχών πάντα θρησκευτικού περιεχομένου, έργα για παράδειγμα της Δυτικής Καθολικής Εκκλησίας, του Μότσαρτ κλπ. Θα συμμετέχει συγκεκριμένα η χορωδία του Δήμου Αγίας Παρασκευής από την Αθήνα, η χορωδία «Έκφραση» από την Θεσσαλονίκη και η χορωδία του «Ορφέα» από το Αγρίνιο.

Την επόμενη ημέρα, την Κυριακή στις 08/12 (στις 19.00), το φεστιβάλ θα «μεταφερθεί» στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας Αγρινίου. Εκεί θα λάβουν μέρος δύο βυζαντινές χορωδίες, ενώ θα παραστεί και η διεθνούς φήμης υμνωδός Γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά, η οποία θα παραστεί ως σολίστ και θα ολοκληρώσει το διήμερο φεστιβάλ. Η Γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά μάλιστα διαθέτει χιλιάδες ακολούθους στο κανάλι της στο you tube, διεθνή αναγνώριση, πλούσιο βιογραφικό και είχε έρθει και πάλι στο Αγρίνιο το 2017, σε αντίστοιχη εκδήλωση.

Το πρόγραμμα την Κυριακή στην Αγία Τριάδα θα «ανοίξει» η βυζαντινή χορωδία «Αγία Σκέπη» από το Αγρίνιο και θα ακολουθήσει η γυναικεία βυζαντινή χορωδία «Πανύμνητος» από την Πάτρα, η οποία διαθέτει σπουδαία και μακρά πορεία.

Το φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής αποτελεί «θυγατρικό» φεστιβάλ του διεθνούς φεστιβάλ χορωδιών Αγρινίου. Στο διεθνές φεστιβάλ οι συμμετοχές χορωδιών είναι πάρα πολλές και γι’ αυτό καθιερώθηκε το φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής ως αυτόνομο, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μέρος και να προβάλλονται, όπως πρέπει και οι χορωδίες θρησκευτικού περιεχομένου.

Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας του ακούσματος των θρησκευτικών – βυζαντινών χορωδιών θα ήταν παράταιρο να συμμετέχουν μαζί με τις παραδοσιακές, τις έντεχνες και τις ελαφρολαϊκές χορωδίες και οι θρησκευτικές – βυζαντινές χορωδίες.

Το φεστιβάλ θρησκευτικών χορωδιών είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τμήματος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας, του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς άπτεται του θρησκευτικού τουρισμού, της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 07| 12| 2024 ώρα 06:00 μ.μ.

1. Μικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μαέστρος : Χρήστος Κουτσονίκας - Πιανίστας : Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος

-Σε Υμνούμεν : Δημήτρης Παπαποστόλου

-Messe Breve No7 : Charles Counod

-Ave Maria : Antonin Dvorak

- Χριστός γενάτται : Ρούλης Παπακωνσταντίνου

- Καταβασίες Χριστουγέννων : Δημήτρης Παπαποστόλου

- White Christmas : Irving Berlin

2. Χορωδία «Έκφραση» Θεσσαλονίκης

Μαέστρος : Γιάννης Χουλιάρας

- Σε Υμνούμεν : Ρούλης Παπακωνσταντίνου

- Άγιος ο Θεός : Δημήτρης Παπαποστόλου

- Missa secunda (Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) : Hans Leo Hassler

- Popule meus : Tomasso da Vittoria

- Gloria (Από το Magnificat) : Dietrich Buxtehude

- Ρόδο μικρό ανθίζει (γερμανικό χριστουγεννιάτικο) : Michael Praetorius

3. Μεικτή Χορωδία Μουσικού Συλλόγου «Ορφέας» Αγρινίου

Μαέστρος : Άννα Πανοπούλου

- Ave Verum Corpus (W.A. Mozart)

- Κύριε Ελέησον (Δημ. Παπαποστόλου)

- Αγνή Παρθένε Δέσποινα (Αγίου Νεκταρίου, μελωπ. Σιμωνόπετρα)

- Were you there (African American Spiritual)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08| 12| 2024 ώρα 07:00 μ.μ.

1. Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής «Αγία Σκέπη» Αγρινίου

Χοράρχης : Χρυσούλα Τασολάμπρου

- Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ (ψαλμ.135, επιλογή στίχων ήχος α΄, πλ.δ΄ πλ.β΄)

- Αγνή Παρθένε Δέσποινα (μη λειτουργικός ύμνος Αγίου Νεκταρίου)

- Η Γέννησίς Σου Χριστέ (απολυτίκιο Χριστουγέννων)

2. Χορωδία «Πανύμνυτος» Πάτρας

Μαέστρος : Χρυσανθακοπούλου Αφροδίτη

- Χερουβικός Ύμνος (ήχος πλ.α΄)

- Άξιον Εστί (ήχος πλ.δ΄)

- Πού πορευεθώ (ψαλμ.138, ήχος πλ. δ΄)

- Δεύτε ίδωμεν πιστοί : Κάθισμα Χριστουγέννων (ήχος πλ. β΄)

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα "Συνείδηση"