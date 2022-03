Αγρίνιο: Επιτυχημένη η διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Σπολάιτα

Τα μέλη της Riverview Project εκφράζουν τη χαρά τους για την επιτυχημένη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων, με αφορμή την έκθεση που διοργανώσαμε με την Τοπική Κοινότητα Σπολάιτας στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού από τις 20 εως και τις 27 Μάρτη.

Στα εγκαίνια της εκδήλωσης η προσεύλευση ήταν μεγάλη και ελπιδοφόρα για το μέλλον. Στις εκπαιδευτικές εκδρομές συμμετείχαν 73 παιδια με πρόγραμμα πλούσιο και εποικοδομητικό σχετικά κυρίως με την σημασία του νερού για τον άνθρωπο και τη φύση. Στο μπάσκετ συμμετείχαν 9 ομάδες και στην προπόνηση πυγμαχίας 12 αθλητές.

Η μουσική μας εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς το μουσικό σχήμα ήταν απίθανο και η προσεύλευση του κόσμου αντίστοιχα μεγάλη. Τέλος, στην πεζοπορία συμμετείχε πλήθος κόσμου επίσης, σε μια διαδρομή υπέροχη που πρέπει να καθιερωθεί για περισσότερες εξορμήσεις.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κόσμο που συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις μας και τους φορείς που συνδράμανε για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα:

1. Την Τ.Κ. Σπολάιτας και την Πρόεδρο Σαγάνη Ιωάννα για την άριστη συνεργασία.

2. Τους Πολιτιστικούς συλλόγους, τους πολίτες της περιοχής μας και τα καταστήματα ένδυσης για το υλικό σχετικά με το στήσιμο της έκθεσης

3. Τα Δημοτικά Σχολεία Χρυσοβεργίου και Αγίου Κωνσταντίνου και τους εκπαιδευτικούς τους για τη συμμετοχή στις εκδρομές.

4. Τον Ευάγγελο Τύμπα που μας υποδέχθηκε στο Εργαστήριο Γλυπτικής Τέχνης και παρουσίασε έργα του σε παιδιά και δασκάλους και μας παραχώρησε έργα του για την έκθεση.

5. Τη ΔΕΗ ΑΕ και τον Διευθυντή του συγκροτήματος Αχελώου Κ. Λάππα Γεώργιο για την άδεια εισόδου και τούς τεχνικούς για την ξενάγηση στον ΥΗΣ Καστρακίου.

6. Τους Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Κ. Φαρμάκη Ιωάννη και Αντιπρόεδρο και Δημοτικό Σύμβουλο της Δ.Ε. Νεάπολης Κ. Κωνσταντίνο Κιτσοπάνο για τη συνεργασία και το συντονισμό της εκπαιδευτικής εκδρομής στο διυλιστήριο νερού αλλά και τον Διευθυντή Κ. Χριστόφορο Κωστάκη για την ξενάγηση των παιδιών στους χώρους του διυλιστηρίου.

4. Τη Γ.Ε.Α. και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο Κ. Ανδρέα Μπρέσιακα και την υπεύθυνη αθλητικών τμημάτων Κ. Αγγελική Κουτσούκη για τη στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με το τουρνουά μπάσκετ και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου Κύριο Ζαρκαβέλη Χρήστο για τη διαμόρφωση του γηπέδου στον προαύλιο χώρο της έκθεσης και όλη τη βοήθεια του.

5. Το Velocity Bikes και το Scoufaki suburban coffee house για την επικοινωνία και το συντονισμό σχετικά με τις ποδηλατοδρομίες.

6. Τον Πυγμαχικό Σύλλογο Αγρινίου / Unbroken Gym και συγκεκριμένα το δάσκαλο πυγμαχίας Δημήτρη Ευαγγελίου για την ανοιχτή προπόνηση πυγμαχίας και φυσικά τους ταλαντούχους αθλητές του.

7. Το Μηχανουργείο για τη φιλοξενία και την υπέροχη έντεχνη βραδιά.

8. Τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αγρινίου και τον Πρόεδρό του Βασίλη Νταούλη για τη συνεισφορά του στη διοργάνωση της πεζοπορίας.

9. Τη ΛΕ.ΜΟΤ.Α. (Λέσχη Μοτοσυκλέτας Αγρινίου) και συγκεκριμένα τους Κωστακιώτη Μιχάλη και Ράικο Κωνσταντίνο για το συντονισμό της βόλτας προς την έκθεση με αφετηρία το V2 The alternative bar.

10. Ένα τεράστιο ευχαριστούμε στους εθελοντές και τους χορηγούς μας.

Ήδη ετοιμαζουμε τις επόμενες εκδηλώσεις μας που αφορούν μια μουσική εκδήλωση τη Δευτέρα του Πάσχα και μια έκθεση εικαστικών για παιδιά δημοτικού στη Δημοτική Λαχαναγορά Αγρινίου με θέμα το περιβάλλον στις αρχές Ιουνίου.

Σας καλούμε να αγκαλιάσετε ξανά τις ερχόμενες εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος της ιστορίας του Riverview Project που στοχέυει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να αναδείξει αυτόν τον πανέμορφο τόπο.

Be part of our story!

#riverview_project

Δήμος Αγρινίου: Θα συμμετάσχει στην απεργία των ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ