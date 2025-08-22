Αγρίνιο: Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών - Πολιτιστική πανδαισία για 20η χρονιά

Πολιτιστική πανδαισία για 20η χρονιά στο Αγρίνιο με το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση» και με περισσότερους από 260 χορευτές από 11 χώρες που θα βρεθούν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Τι αναφέρει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Παπαγεωργίου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Για ακόμη μια χρονιά, για 20 η χρονιά πλέον, το Αγρίνιο αναμένεται να ζήσει μια πολιτιστική πανδαισία, μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών! Μεταξύ 24 και 28 Αυγούστου οι Αγρινιώτισσες, οι Αγρινιώτες και οι επισκέπτες της περιοχής θα απολαύσουν παραδοσιακή μουσική και χορό από διάφορα σημεία του πλανήτη!

Η μουσική και ο χορός, που ανέκαθεν ενώνει τον κόσμο, θα έχουν την τιμητική τους τις ημέρες αυτές, προσφέροντας σε όσους θα παρακολουθήσουν τα χορευτικά και ένα «κομμάτι» από τον πολιτισμό των χωρών, που θα εκπροσωπηθούν στο Φεστιβάλ!

Τα χορευτικά από τις 11 χώρες που θα βρεθούν στο Αγρίνιο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ θα χορέψουν και σε κοινότητες του Δήμου Αγρινίου, στην Παραβόλα, την Λεπενού, τη Γαβαλού, το Αγγελόκαστρο, το Καινούργιο και την Ματαράγκα, όπως επίσης στον Αστακό, την Αμφιλοχία και το Θέρμο!

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Φέτος γιορτάζουμε στο Αγρίνιο το 20ο διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, το οποίο θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Αυγούστου. Το Αγρίνιο για ακόμη μια χρονιά γίνεται τόπος συνάντησης πολιτισμού και παραδόσεων πολλών χωρών του κόσμου.

Στις 24 Αυγούστου, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην πλατεία Δημοκρατίας ηελληνική βραδιά, όπου θα χορέψουν χορευτικά από 11 πολιτιστικούς φορείς του Δήμου Αγρινίου.

Με πολύ σεβασμό και μεράκι οι χορευτές των φορέων αυτών θα μεταδώσουν τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και γενικότερα το ήθος και την αισθητική των προγόνων μας.

Στις 25 Αυγούστου, επίσης στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, θα γίνει η επίσημη τελετή έναρξης, όπου θα χορέψουν τα χορευτικά τμήματα από τις 11 χώρες που θα φιλοξενήσουμε στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των διεθνούς φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.

Συγκεκριμένα θα απολαύσουμε χορευτικά από τη Σερβία, την Ισπανία, την Μολδαβία, την Ιαπωνία, το Ουζμπεκιστάν, τη Βουλγαρία, την Κολομβία, το Μεξικό, τη Λετονία και την Ιταλία.

Συνολικά 260 με 270 άτομα απ’ όλες τις χώρες αυτές συμμετέχουν στο διεθνές φεστιβάλ. Στις 26 και στις 27 Αυγούστου τα γκρουπ θα χωριστούν και θα δώσουν παράσταση στις κοινότητες του Δήμου Αγρινίου. Κάθε χρόνο εναλλάσσονται οι κοινότητες που φιλοξενούν χορευτικά και στο πλαίσιο αυτό φέτος στις 26.08 θα χορέψουν στην Παραβόλα, στην Λεπενού και στη Γαβαλού, ενώ στις 27.08 θα χορέψουν στο Αγγελόκαστρο, στο Καινούργιο και στην Ματαράγκα.

Με τον τρόπο αυτό φροντίζουμε να απολαύσουν τα χορευτικά και οι κάτοικοι των κοινοτήτων του Δήμου, αλλά και το φεστιβάλ να «απλώνεται» και εκτός Αγρινίου, ώστε όλοι να απολαμβάνουν και να γίνονται κατά κάποιο τρόπο συμμέτοχοι της διοργάνωσης αυτής.

Φέτος μάλιστα στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων και την αγαστής συνεργασίας με όμορους δήμους, τα χορευτικά των 11 χωρών θα επισπευτούν τον Αστακό, την Αμφιλοχία και το Θέρμο. Συγκεκριμένα θα μεταβούν εκεί στις 23 και στις 24.08.25.

Επίσης, στο Αγρίνιο έχουν προγραμματιστεί να γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα στην παλιά αγορά, στην πλατεία Δημάδη, θα γίνει έκθεση παραδοσιακών φορεσιών, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, ενώ θα διεξαχθούν και μαθήματα εκμάθησης χωρών μεταξύ των φιλοξενούμενων, αλλά και προς τους ενδιαφερόμενους δημότες του Αγρινίου. Τα μαθήματα αυτά θα γίνουν τα πρωινά της 25 ης Αυγούστου και της 28 ης Αυγούστου, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει όλες τις ημέρες.

Ακόμη, φέτος, με αφορμή τα 20χρόνια, θα έχουμε και μασκότ στο φεστιβάλ. Έναν αγοράκι και ένα κοριτσάκι ντυμένα με τις παραδοσιακές μας στολές. Ακόμη, να τονίσουμε ότι η τελετή λήξης του φεστιβάλ θα είναι το βράδυ τις 28 ης Αυγούστου στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»