Αγρίνιο: Διασκεδαστικό καλωσόρισμα με εκπαιδευτικό παιχνίδι και άθληση για τους πρωτοετείς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο

Ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα το πλαίσιο του Welcome to UP 2025 επιφυλάχθηκε στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.

Το πρωί της Πέμπτης (9.10.25) στο υλοποιήθηκε ένα διαδραστικό πρόγραμμα που συνδύαζε παιδαγωγικό παιχνίδι, αθλητική δράση και δημιουργική κίνηση

Νωρίτερα, την ανάγκη ουσιαστικής σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πόλη είχε επισημάνει ο αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης στο καλωσόρισμά του στους πρωτοετείς φοιτητές, ζητώντας παράλληλα της την ενίσχυση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη με νέες σχολές.

Στις 11 το πρωί στον πανεπιστημιακό χώρο, μέσα από παιχνίδια γνωριμίας, ομαδικές δοκιμασίες και αθλητικές δραστηριότητες, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ενεργοποιηθούν σωματικά και να αναπτύξουν πνεύμα ομάδας.

Υπεύθυνη ήταν η κ. Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας και «ψυχή» των «Μικρών Αθλητών» που μίλησε στο sinidisi.gr:

Οι νέοι που τα επόμενα χρόνια θα σπουδάζουν στο Αγρίνιο έζησαν μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, διασκέδαση και θετική διάθεση για το ξεκίνημα της φοιτητικής τους ζωής.

Στην υποδοχή συμμετείχε η Ακτίνα Εθελοντισμού που ενημέρωσε τους πρωτοετείς, μεταξύ άλλων, για τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί.