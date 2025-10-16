Αγρίνιο: Διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του καθηγητή δρ. Krishna Bista στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Ο Καθηγητής Δρ. KrishnaBista, βραβευμένος συγγραφέας, εκδότης και Καθηγητής ανώτατης εκπαίδευσης, Τμήμα Προχωρημένων Σπουδών, Ηγεσίας και Πολιτικής, Πανεπιστήμιο MorganState, Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Η.Π.Α., στα πλαίσια της επίσκεψής του στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών, θα δώσει τρεις διαλέξεις στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα οι οποίες θα είναι ανοικτές στο κοινό, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησής τους, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, Γ. Σεφέρη 2, Ισόγειο.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων:

Σειρά Διαλέξεων FulbrightSpecialist 2025

Θέμα: Ενδυνάμωση των Παγκόσμιων Ερευνητών μέσω της Έρευνας, της Συγγραφής και της Συνεργασίας

Εισηγητής: Καθ. Δρ. KrishnaBista, βραβευμένος συγγραφέας, εκδότης και καθηγητής ανώτατης εκπαίδευσης, Τμήμα Προχωρημένων Σπουδών, Ηγεσίας και Πολιτικής, Πανεπιστήμιο MorganState, Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Η.Π.Α.

Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Για πληροφορίες: Καθηγητής Γρηγόριος Ν. Μπελιγιάννης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών – Παράρτημα Αγρινίου, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, Ελλάδα, gbeligia@upatras.gr

Συνεδρία 1 — Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 | 15:00 – 15:50

Από την Ιδέα στην Επίδραση: Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Έρευνα, τη Συγγραφή και την Εκδοτική Επιτυχία

Υπότιτλος: Μετασχηματισμός της Ακαδημαϊκής Εργασίας μέσω Καινοτομίας, Σαφήνειας και Ηθικής

Περιγραφή:

Αυτή η διαδραστική συνεδρία παρουσιάζει στους συμμετέχοντες τον αναδυόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην ακαδημαϊκή έρευνα και συγγραφή. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τα εργαλεία ChatGPT, GoogleGemini και άλλες AI-βοηθούμενες πλατφόρμες για ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ανάλυση δεδομένων και ακαδημαϊκή γραφή. Το εργαστήριο θα εστιάσει σε στρατηγικές για τη βελτίωση της σαφήνειας, της συνοχής και της ερευνητικής επιρροής, με παράλληλη διασφάλιση της ηθικής και υπεύθυνης χρήσης της AI.

Θα συζητηθούν θέματα όπως η ερευνητική δεοντολογία, η πρόληψη λογοκλοπής και η διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω ψηφιακών εργαλείων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες για την ενίσχυση της ερευνητικής τους παραγωγικότητας και της διεθνούς τους ορατότητας.

Σύνδεσμος Zoom: https://morganstate.zoom.us/j/5374678434

Meeting ID: 537 467 8434

Συνεδρία 2 — Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025 | 12:00 – 12:50

Δημοσιεύστε με Σκοπό: Στρατηγικές για Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις και Ερευνητική Ορατότητα

Υπότιτλος: Δημιουργία ενός Επιτυχημένου Ερευνητικού Προφίλ με Παγκόσμια Επίδραση

Περιγραφή:

Η συνεδρία αυτή παρέχει έναν πρακτικό οδηγό για τη δημοσίευση υψηλής ποιότητας ερευνητικών εργασιών και την ενίσχυση της επαγγελματικής αναγνωρισιμότητας. Με βάση την παγκόσμια εμπειρία του καθηγητή Bista, θα αναλυθούν:

● Η επιλογή επιστημονικών περιοδικών υψηλής απήχησης και η κατανόηση των απαιτήσεων υποβολής.

● Η ενίσχυση της δομής και επιχειρηματολογίας των άρθρων για επιτυχή δημοσίευση.

● Η αύξηση της αναγνωσιμότητας και των παραπομπών μέσω ανοιχτής πρόσβασης και δικτύωσης.

● Η αποτελεσματική πλοήγηση στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιμέλειας.

Οι συμμετέχοντες θα αποχωρήσουν με ένα σχέδιο δημοσίευσης και πρακτικά εργαλεία για την ενδυνάμωση του ερευνητικού τους προφίλ στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Σύνδεσμος Zoom: https://morganstate.zoom.us/j/5374678434

Meeting ID: 537 467 8434

Συνεδρία 3 — Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025 | 15:00 – 15:50

Πέρα από τα Σύνορα: Δημιουργία Ερευνητικών Δικτύων και Μελλοντικών Συνεργασιών

Υπότιτλος: Καλλιέργεια Βιώσιμων Συνεργασιών για Παγκόσμια Έρευνα και Καινοτομία

Περιγραφή:

Η τελική συνεδρία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και διεπιστημονικών έργων με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις για:

● Τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ.

● Τη συγγραφή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων για διεθνείς χρηματοδοτήσεις.

● Τη διασύνδεση με διεθνείς εταίρους για μακροχρόνια συνεργασία.

Ο FulbrightSpecialist θα παρουσιάσει επιτυχημένα παραδείγματα διεθνών συμπράξεων και μοντέλα καθοδήγησης που ενισχύουν την καινοτομία, τη συμπερίληψη και τη διαμοιραζόμενη μάθηση.

Σύνδεσμος Zoom: https://morganstate.zoom.us/j/5374678434

Meeting ID: 537 467 8434

Σχετικά με τον Fulbright Specialist

Καθηγητής Δρ. KrishnaBista

Τμήμα Προχωρημένων Σπουδών, Ηγεσίας και Πολιτικής

Πανεπιστήμιο MorganState, Μέριλαντ (Η.Π.Α.)

Τηλέφωνο: (443) 885-4506

Email: krishna.bista@morgan.edu

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δρ. KrishnaBista είναι Καθηγητής Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Τμήμα Προχωρημένων Σπουδών, Ηγεσίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου MorganState στο Μέριλαντ (Η.Π.Α.). Είναι βραβευμένος συγγραφέας και εκδότης, διεθνώς αναγνωρισμένος για το έργο του στην τεχνολογία στη διδασκαλία, τη διεθνή κινητικότητα φοιτητών, την ηγεσία στην ανώτατη εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά στατιστικά και την μικτή μεθοδολογία έρευνας.

Διδάσκει μαθήματα διδακτορικού επιπέδου και επιβλέπει διατριβές που αφορούν τη διεθνή εκπαίδευση, την τεχνολογία και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει ηγηθεί πρωτοβουλιών όπως το TeachOnlineWorkshop και το SummerWritingInstitute, ενώ έχει προεδρεύσει σε επιτροπές έρευνας, δημοσιεύσεων και τεχνολογίας.

Έχει συγγράψει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες (άρθρα, δοκίμια, κεφάλαια) και έχει επιμεληθεί πάνω από 35 βιβλία και ειδικά τεύχη περιοδικών. Είναι Ιδρυτικός Εκδότης της σειράς RoutledgeGlobalStudentMobilityBookSeries και Ιδρυτικός Πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης «StudyAbroadandInternationalStudents» της Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (CIES).

Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως Ανώτατος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του STAR ScholarsNetwork (Μέριλαντ, Η.Π.Α.), ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε ως Διευθυντής Παγκόσμιας Εκπαίδευσης και Καθηγητής Έδρας Chase στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα στο Monroe.

Πρόσφατα βιβλία:

● Advancing Global Competencies in Education: Theory and Practice (Routledge, 2025)

● Global Pathways: Insights on Studying, Working, Thriving Abroad (AAC&U & STAR Scholars, 2025)

● ChatGPT and Global Higher Education: Using Artificial Intelligence in Teaching and Learning (STAR Scholars, 2024)

● Reimagining Internationalization and International Initiatives at Historically Black Colleges and Universities (Palgrave MacMillan, 2022)

Ο Δρ. Bistaσυμμετέχεισεσυντακτικέςεπιτροπέςτων Teachers College Record, Journal of Leadership and Organizational Studies, International Journal of Leadership in Education και Kappa Delta Pi Record, ενώσυνεργάζεταιωςαξιολογητήςμεεκδοτικούςοίκουςόπως Oxford University Press, Springer, Routledge, Sage, Palgrave MacMillan και Bloomsbury.

ΟDr. KrishnaBista, αναπληρωτήςκαθηγητήςστοMorgan'sSchoolofEducationandUrbanStudiesDepartmentofAdvancedStudies, LeadershipandPolicy, επιλέχθηκεωςνικητήςτουπερίφημουβραβείου «BestBookAward» τηςComparativeandInternationalEducationSociety (CIES) γιατησυνεισφοράτουστηδημοσίευσηΥπηρεσίεςΥποστήριξηςΠανεπιστημιούπολης, ΠρογράμματακαιΠολιτικέςΔιεθνώνΣπουδαστών. Το βιβλίο, το οποίο διερευνά τον ρόλο της διοίκησης του πανεπιστημίου στην επιτυχή εφαρμογή, ρύθμιση και υποστήριξη των εμπειριών σπουδών στο εξωτερικό, επιλέχθηκε από την Επιτροπή Βραβείων Ειδικής Ομάδας Ενδιαφέροντος της Ανώτατης Εκπαίδευσης CIES για τη μοναδική συμβολή στην ανάπτυξη υποτροφιών στον τομέα της διεθνούς και συγκριτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την παρουσίαση πρωτοτυπίας και αυστηρότητας. Η οργάνωση θα τιμήσει τον Δρ Bista στο Συνέδριο CIES 2018 στην Πόλη του Μεξικού.

Το CIES είναι μια επιστημονική ένωση αφιερωμένη στην αύξηση της κατανόησης των εκπαιδευτικών θεμάτων, των τάσεων και των πολιτικών μέσω συγκριτικών, διαπολιτισμικών και διεθνών προοπτικών.

Ιδρύθηκε το 1956 και είναι ένας από τους παλαιότερους επιστημονικούς συλλόγους της διεθνούς και συγκριτικής εκπαίδευσης με σχεδόν 1000 θεσμικά μέλη και 2500 μεμονωμένα μέλη.

Ο Δρ. Bista είναι ένας καταξιωμένος υπότροφος στον τομέα της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από το ρόλο του στη Morgan, προεδρεύει επίσης της Ομάδας Σπουδών στο Εξωτερικό και Διεθνούς Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος Σπουδαστών για το CIES. Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία και έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από τρεις δωδεκάδες κεφάλαια βιβλίων και ερευνητικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έγκριτα περιοδικά. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε εμπειρίες φοιτητών που σχετίζονται με τη συμμετοχή στην τάξη, τις αντιλήψεις για την ακαδημαϊκή ακεραιότητα, τις σχέσεις καθηγητών-φοιτητών, τον ρόλο των συμβούλων και τις διαπολιτισμικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγχαρητήρια στον Δρ. Κρίσνα Μπίστα!