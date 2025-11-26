Αγρίνιο: Διάκριση για το MakerLab στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας του Ελληνικού Στρατού

Σπουδαία διάκριση για τους μαθητές του MakerLab από το Αγρίνιο, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας του Ελληνικού Στρατού.

Η ανακοίνωση:

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο MakerLab ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκριση της αγωνιστικής του ομάδας στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας 2025, που διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η ομάδα, αποτελούμενη από μαθητές του MakerLab από το Αγρίνιο, την Αθήνα και τη Λάρισα, παρουσίασε τρεις πρωτότυπες και υψηλού επιπέδου τεχνολογικές λύσεις, μία εκ των οποίων κατέκτησε την 3η θέση. Οι μαθητές επέδειξαν εξαιρετική συνεργασία και άρτιο συντονισμό σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της παρουσίασης.

Η αγωνιστική ομάδα του MakerLab συμμετείχε με τρία projects:

Στο project MakerLab ResQ, το οποίο κατέκτησε την 3η θέση στον διαγωνισμό, συμμετείχαν οι μαθητές Μηλάτος Αλέξανδρος από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων και Τσιούνης Φώτιος από το 5ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου.

Στο project MakerLab AIM συμμετείχαν οι μαθητές Γουματιανός Άγγελος από το 14ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, Παπανδρώνης Ιωάννης από το 6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και Τσιλίκης Ορέστης από το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Αγρινίου.

Στο project MakerLab Elite συμμετείχαν οι μαθητές Αθανασόπουλος Ηλίας και Παπαζαχαρίας Μενέλαος-Παναγιώτης, αμφότεροι από το 2ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη, και πλήθους στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες διεθνείς διακρίσεις της ομάδας, μετά τις κορυφαίες επιδόσεις της στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης RoboCup 2025.

Ο ιδρυτής του MakerLab δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας που αναπτύσσεται στο MakerLab. Συγχαίρουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτές μας για την αφοσίωση και την επιμονή τους.»

Το MakerLab συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, ενισχύοντας τη νέα γενιά ερευνητών, μηχανικών και δημιουργών που ήδη διαμορφώνουν το τεχνολογικό μέλλον της Ελλάδας.

Δείτε φωτογραφίες: