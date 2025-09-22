Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη (24/9) στις εργατικές κατοικίες σταδίου

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα υπάρξει στο Αγρίνιο την Τετάρτη (24.9.25) και συγκεκριμένα στις εργατικές κατοικίες σταδίου, λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την Τετάρτη (24.9.25), από 10:00 έως 13:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Αγρίνιο στις εργατικές κατοικίες σταδίου.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.