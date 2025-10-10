Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος την Δευτέρα (13/10) σε κεντρικό σημείο της πόλης - Ποιες ώρες

Δίωρη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό σημείο στο Αγρίνιο την Δευτέρα (13.10.25), λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την Δευτέρα 13.10.2025 από 08:00 έως 11:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Αγρίνιο στην οδό Καζαντζή από την αριστερή πλευρά του δρόμου, Ξενοδοχείο «Γαλαξίας», Τουριστικό Γραφείο Βαβούλης και όλα τα καταστήματα που βρίσκονται από αυτή την πλευρά και από τη δεξιά πλευρά του δρόμου επί της οδού Κέντρου προς Δαγκλή.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.