Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος στην Σκουτερά τη Δευτέρα (22/9) - Ποιες ώρες;

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα υπάρξει στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σκουτεράς τη Δευτέρα (22.9.25), λόγω εργασιών.

Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025, από τις 08:00 έως τις 11:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στα ΣΚΟΥΤΕΡΑ στον οικισμό ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΕΙΚΑ του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.