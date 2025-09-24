Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος στην περιοχή του ΔΑΚ την Παρασκευή (26/9) - Ποιες ώρες

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα υπάρξει στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην περιοχή του ΔΑΚ την Παρασκευή (26.9.25), λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την Παρασκευή 26-09-2025, από τις 08:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Αγρίνιο στις περιοχές.

Εργατικές Κατοικίες Σταδίου

Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγρινίου (Βοϊδολίβαδο)

Δημόσιο ΚΤΕΟ Αγρινίου

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου

Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός

Οικισμός Ρομά (Δίπλα από ΚΤΕΟ)

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.