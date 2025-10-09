Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του δήμου την Παρασκευή (10/10) - Ποιες ώρες

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα υπάρξει στο Αγρίνιο την Παρασκευή (10.10.25), σε διάφορες περιοχές του Δήμου, λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την Παρασκευή 10.10.2025 από 08:00 έως 11:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στην περιοχή του ΥΗΣ Καστρακίου, στη Σπολάιτα, στο Πλατανόρεμα και στο Ελαιόφυτο. Από 12:00 έως 13:30 θα γίνει διακοπή ρεύματος στη Λυσιμάχεια στην Περιοχή των Παλιών Λουτρών.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.