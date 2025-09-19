Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος λόγω βλάβης σε αρκετά σημεία της πόλης

Αποκαταστάθηκε σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Αγρινίου μετά τη διακοπή που σημειώθηκε λόγω βλάβης, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Το πρόβλημα φέρεται να ξεκίνησε σε μετασχηματιστή στην Καμαρούλα και συνοικίες όπως ο Άγιος Χριστόφορος, ο Άγιος Θωμάς και τα Δυο Ρέματα έμειναν χωρίς ρεύμα, τουλάχιστον μέχρι τις 3 τα ξημερώματα.

Από τον ΔΕΔΔΓΕ με τον οποίο επικοινώνησε το sinidisi.gr αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί πλήρως από τα συνεργεία του.

Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή (19.9.25) υπήρξαν κάποιες αναφορές σχετικά με αδυναμία σύνδεσης με το διαδίκτυο.