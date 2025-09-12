Αγρίνιο: Διακοπή ρεύματος αύριο Σάββατο (13/9) στην περιοχή του πάρκου - Σε ποιες οδούς

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα υπάρξει στο Αγρίνιο, αύριο Σάββατο (13.9.25), στην περιοχή του πάρκου, λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τo Σάββατο 13/9/2025, από τις 08:00 έως 10:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Αγρίνιο στην περιοχή πίσω από το πάρκο στις οδούς:

Καζαντζάκη

Σαμιώτη

Ματσούκα

Αιτωλικής

Συμπολιτείας

Διαμαντή

Λάρνακας

Κυρηνείας

Παλληκαρίδη

Ιωνίας και Γρ.Ξενόπουλου

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.