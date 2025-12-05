Αγρίνιο: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ιόλης λόγω έργων

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα υπάρξει στο Αγρίνιο, σε τμήματα των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ιόλης λόγω εκτέλεσης έργων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση Βορειοανατολικής Εισόδου Πόλης Αγρινίου», και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (αρ. πρωτ. Σύμβασης 20109 / 19-05-2025), θα πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς Θέρμο, από το ύψος της οδού Αραχώβης και για μήκος 120 μέτρων.

Το συγκεκριμένο τμήμα θα παραμείνει κλειστό και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, με χρήση εργοταξιακών φωτεινών σηματοδοτών που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του σημείου των εργασιών.

Για λόγους ασφάλειας, θα παραμείνει κλειστή και η είσοδος–έξοδος (κόμβος) της οδού Ιόλης από και προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και ασφαλής υλοποίηση του έργου. Η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τη Δευτέρα 08-12-2025 και ώρα 07:00 και θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η κυκλοφορία στις υπόλοιπες οδούς της περιοχής θα διεξάγεται κανονικά.

Ο Δήμος Αγρινίου ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής και παραμένει στη διάθεσή τους για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.