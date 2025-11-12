Αγρίνιο: Διαγωνισμός παραδοσιακού γαλακτομπούρεκου σε ημερίδα στο Επιμελητήριο

Διαγωνισμός παραδοσιακού γαλακτομπούρεκου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο στο πλαίσιο ενδιαφέρουσας ημερίδας για την υγιεινή διατροφή.

Νωρίτερα, τα παιδιά θα δημιουργήσουν με σοκολάτα σε ένα προσαρμοσμένο στα δεδομένα τους εργαστήρι γαστρονομίας με τον Executive Pastry Chef Κωνσταντίνο Πίτσιο.

«Διατροφή και Παιδική Παχυσαρκία» «Μεσογειακή Διατροφή, «Το μυστικό της μακροζωίας και της Υγείας» και Οδηγός Διατροφής για την ρύθμιση του Διαβήτη- δεσμοί μεταξύ τροφής και υγείας είναι τα ενδιαφέροντα θέματα που θα αναπτύξουν διακεκριμένοι ομιλητές.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας με τις Κοινωνικές Δομές, του Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και το ΙΕΚ ΣΑΕΚ Τομή Αγρινίου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Υψηλές Διατροφικές Αξίες & Υγιεινή Διατροφή», το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 11:00π.μ. – 13:00μ.μ &18:00μ.μ.– 21:30μ.μ. στην Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

11:00π.μ. – 11:15π.μ. : Προσέλευση

11:15π.μ. – 11:30π.μ. : Χαιρετισμοί

11:30π.μ. – 13:00μ.μ.: Ομιλία: «Διατροφή και Παιδική Παχυσαρκία»

Ομιλητής: Παναγιώτης Βουκελάτος – Executive Chef, Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, Junior Chef.

Δημιουργίες με Σοκολάτα – Εργαστήρι γαστρονομικών δημιουργιών για παιδιά από τον Executive Pastry Chef Κωνσταντίνο Πίτσιο, Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

18:00μ.μ. – 18:15μ.μ. : Προσέλευση

18:15μ.μ. – 18:45μ.μ. Ομιλία «Μεσογειακή Διατροφή, Το μυστικό της μακροζωίας και της Υγείας»

Ομιλητής: Παναγιώτης Βουκελάτος – Executive Chef, Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

18:45μ.μ. – 19:15μ.μ. : Ομιλία «Μαγειρική Ιατρική» (Culinary Medicine),

Οδηγός Διατροφής για την ρύθμιση του Διαβήτη- δεσμοί μεταξύ τροφής και υγείας.

Ομιλητής: Γεώργιος Τσούμαλης, Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος

19:15μ.μ. – 21:30μ.μ. : MASTER CLASS Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής από Μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

Διαγωνισμός Παραδοσιακού Γαλακτομπούρεκου.

Παράδοση Γαλακτομπούρεκου: 17:00μ.μ. – 18:30μ.μ.

Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος.