Αγρίνιο: Ενθουσίασε ο 2ος Διαγωνισμός Μουσικής Δημιουργίας της ΓΕΑ με τον Δημ. Ουγγαρέζο (εικόνες + video)

Ο διαγωνισµός απευθύνονταν σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς που ζουν ή κατάγονται από την Αιτωλοακαρνανία. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαγωνιστούν στη δημιουργία τραγουδιού με ελληνικό ή ξενόγλωσσο στίχο ή στη σύνθεση οργανικής μουσικής.

Η πρώτη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε τα Χριστούγεννα του 2021, είχε στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς εκτός από τους 40 δημιουργούς που συμμετείχαν κέρδισε τις εντυπώσεις και τον ενθουσιασμό όλων όσων ενημερώθηκαν για τον διαγωνισμό αυτό.

Μάλιστα, η απήχηση του διαγωνισμού στον καλλιτεχνικό κόσμο ήταν τόσο μεγάλη που γέννησε ιδιαίτερες προσδοκίες για το μέλλον της διοργάνωσης σε βάθος χρόνου, κάτι που πέτυχε και η σημερινή διοργάνωση, καθώς ήταν πολύ καλύτερη και πολύ πιο βελτιωμένη.

Φέτος μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί απέστειλλαν στην ΓΕΑ τις μουσικές τους δημιουργίες και απόψε ήταν η τελική φάση

Στην πρώτη διοργάνωση, το 2021 οι συμμετοχές είχαν ευρύ φάσμα, καθώς συμμετείχαν από μαθητές του Γυμνασίου μέχρι και δημιουργούς 60 ετών, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της διοργανωτικής επιτροπής Ανδρέα Σκαρτσάρη.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διαγωνιστούν στη δημιουργία τραγουδιού με ελληνικό ή ξενόγλωσσο στίχο ή στη σύνθεση οργανικής μουσικής, όπως προαναφέραμε, καθώς στόχος ήταν οι συμμετέχοντες δημιουργοί, ανεξαρτήτου ηλικίας, να δείξουν το ταλέντο τους και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Ο νικητής του διαγωνισμού κερδίζει 2.000 ευρώ και 10 ώρες πρόβας σε στούντιο, ο δεύτερος κερδίζει 1.000 ευρώ και 10 ώρες πρόβας σε στούντιο και ο τρίτος 500 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και βραβείο κοινού, το οποίο θα προκύψει από ψηφοφορία των παραβρισκόμενων στην αίθουσα του Παπαστρατείου Μεγάρου.

Η καλλιτεχνική επιτροπή της φετινής διοργάνωσης, που αναμένεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες, απαρτίζεται από το Χρήστο Φαρμάκη, τον Ηλία Κοτζιά, την Άννα Πανοπούλου, την Ευγενία Γρέτζελου, το Θέμη Γαμβρούλη και τον Τάκη Χατζηγεωργίου.

Η επιτροπή επέλεξε τις δώδεκα μουσικές δημιουργίες, που παρουσιάστηκαν ζωντανά στην σκηνή του Παπαστρατείου Μεγάρου, αφού νωρίτερα άνοιξε το πρόγραμμα το συγκρότημα που κέρδισε στον 10 μουσικό διαγωνισμό της ΓΕΑ όπου δέχθηκε και επίσημη πρόσκληση από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να παρουσιάσει την δουλειά του σε ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών που εργάζεται και ο κ. Ουγγαρέζος.

Δασκαλόπουλος Θεόδωρος «Beyond the skies»

Ιωαννίδου Έφη «Απωθημένο»

Καλογεροπούλου Γλυκερία «Πρόγνωση καιρού»

Κασσάρα Σοφία «Μέσα στα κύματα»

Κόντος Θοδωρής «Ωδή στον Άλκη»

Μπεκράκης Εμμανουήλ «Η Ξανθούλα»

Μπέστιας Αθανάσιος «Ταξιδιώτης ποταμός»

Νεοφώτιστος Θοδωρής «Κρατάω τον κόσμο»

ΠαπαβασιλείουΣπύρος «Through the waves»

Παπασάββας Ανδρέας «Μην γονατίσεις»

Στούμπου Κλεοπάτρα «Έχω τη δύναμη»

Τσαβουσέλης Αθανάσιος «Lessons about love»