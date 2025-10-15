Αγρίνιο: Διαδήλωση κατά του εργασιακού και… της ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Αντί για το εργασιακό νομοσχέδιο, στο επίκεντρο της χθεσινής απεργιακής συγκέντρωσης στο Αγρίνιο βρέθηκε η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με συνθήματα που θύμιζαν περισσότερο διαδήλωση κατά της ειρήνης.

Από όσα ειπώθηκαν χθες στο Αγρίνιο στην απεργιακή συγκέντρωση ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των διαδηλωτών να είναι η ειρηνευτική συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ υπό την καθοδήγηση του Τραμπ, παρά το εργασιακό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Βέβαια δεν εντυπωσιάζεται κανείς από κάτι τέτοιο. Εκείνο που παραμένει εντυπωσιακό από πολλές φωνές στη χώρα, που είναι τόσο πολύ ευαίσθητες με το μεσανατολικό και το παλαιστινιακό ζήτημα, είναι ότι παραβλέπουν το γεγονός ότι αυτή η ειρηνευτική συμφωνία έγινε με την υπογραφή της (τρομοκρατικής) Χαμάς, η οποία ανάμεσα στα άλλα υπέγραψε και τον αφοπλισμό της! Μένει βέβαια να δούμε αν θα τηρηθεί κάτι τέτοιο, όπως και άλλες προβλέψεις της συμφωνίας.

Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί που στην Ελλάδα ομνύουν στη λευτεριά της Παλαιστίνης, παραβλέποντας για παράδειγμα ότι Παλαιστινιακός λαός έχει να εκφραστεί με εκλογές εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, τώρα ξαφνικά δεν τους αρέσουν όσοι κάνουν οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων. Οι εν Ελλάδι σύντροφοι των Παλαιστινίων ξέρουν φυσικά καλύτερα και από τους ίδιους του Παλαιστίνιους ποιο είναι το συμφέρον των Παλαιστίνιων. Δηλαδή να δούμε και διαδήλωση κατά της Χαμάς από τους «free Palestine» και τι στον κόσμο…

Πάντως χθες από όσα αντηχούσαν στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου για αρκετά λεπτά της ώρας νόμιζες ότι βρισκόσουν σε διαδήλωση κατά της ειρήνης…

Εφημερίδα «Συνείδηση»